La Justicia autorizó a Cristina Kirchner a salir al balcón de su domicilio, pero le pide "sentido común"

Luego de la denuncia pública de la ex presidenta sobre que le impedían usar el balcón de su vivienda, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal 2 le otorgó esta tarde la autorización para hacerlo, bajo ciertas condiciones.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorni, integrantes del tribunal, dejaron claro en la resolución que no existe prohibición expresa para que Cristina Kirchner disfrute de ningún espacio del inmueble, incluida la salida al balcón. No obstante, advirtieron que la ex mandataria debe actuar con criterio y prudencia para discernir cuándo la utilización del balcón será inocua y cuándo podría alterar la tranquilidad del vecindario, única razón por la cual se establecen límites a su conducta.