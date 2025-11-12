La Justicia ordenó la detención de Juan Trigatti, el docente condenado por abuso sexual a cinco alumnas

La Sala II de los Tribunales de Santa Fe dispuso que Juan Trigatti, sentenciado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado contra cinco alumnas, sea detenido de inmediato

La Justicia santafesina resolvió que Juan Trigatti , el docente condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado contra cinco alumnas , quede tras las rejas mientras se sustancia el recurso que su defensa planea presentar ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe .

La audiencia se desarrolló a las 9 de la mañana en la Sala II de los Tribunales de Santa Fe , en una instancia decisiva que definió el futuro procesal del condenado.

Rechazo de la defensa

El abogado defensor, Marcos Barceló, había reiterado que “no existía ningún elemento que justificara una prisión preventiva”, ya que su cliente “había cumplido estrictamente con las reglas impuestas por la Justicia”.

“Hubo tres tribunales que se expidieron sobre el cumplimiento de Juan respecto de las reglas de conducta. ¿Dónde está el riesgo de fuga?”, había planteado el letrado al rechazar los pedidos de detención formulados por la Fiscalía y la querella.

Barceló recordó también que Trigatti había estado ocho meses detenido en la etapa inicial del proceso y que luego dos jueces habían ordenado su libertad con medidas de control, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.

Sin embargo, el tribunal consideró los argumentos del fiscal Matías Broggi, quien había solicitado la prisión preventiva tras la confirmación de la condena.

Broggi había señalado que “ya se cumplió con el doble conforme”, es decir, las dos instancias ordinarias que avalan la condena, y afirmó que “correspondía disponer la prisión hasta que la sentencia quede firme”.

Finalmente, los jueces resolvieron hacer lugar al pedido de la Fiscalía y ordenaron la detención inmediata de Trigatti.