Postergan el juicio por la muerte del niño en Recreo: acusan a los dueños de la jauría por homicidio con dolo eventual

El debate oral fue reprogramado para fines de mayo. La fiscalía sostiene que los imputados conocían la peligrosidad de los perros y no tomaron medidas de seguridad.

El esperado juicio por la muerte de Diego Román , el niño de 12 años fallecido en 2019 en Recreo , fue nuevamente postergado y se realizará recién a fines de mayo, según dispuso la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) .

El inicio del debate estaba previsto para el jueves 27 de marzo, pero cuestiones de agenda de las partes obligaron a reprogramar el proceso, que llega tras casi siete años de investigación y múltiples hipótesis en torno al hecho.

diego roman.jpg Imagen ilustrativa. web

Los acusados y la imputación

En el banquillo estarán Iván Mercado Reyes y Norma Elena Vega, imputados como coautores de “homicidio con dolo eventual”, al ser los propietarios de la jauría de perros señalada como responsable del ataque.

El fiscal Andrés Marchi, junto a las querellantes del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Lucrecia Fernández y Vanina Frutero, sostendrán una acusación que apunta a demostrar que los imputados conocían la agresividad de los animales y, aun así, omitieron medidas de seguridad, aceptando la posibilidad de un desenlace fatal.

Cómo ocurrió el hecho

De acuerdo a la investigación, la tragedia ocurrió a unos 200 metros de la vivienda de los acusados, en un predio rural donde los perros se encontraban bajo su custodia.

La fiscalía sostiene que existían antecedentes de ataques previos y que, pese a ello, no se implementaron medidas básicas como cerramientos adecuados, bozales o sujeciones.

La jauría estaba compuesta por diez perros, entre ellos un Rottweiler llamado “Tronco”, varios Boxer —“Jackson”, “Dorotea” y “Malevo”— y mestizos identificados como “Beethoven”, “Tacuara”, “Mia”, “Chocolate”, “Uma” y “Negrito”.

Pruebas y pericias clave

Durante el debate se incorporará un voluminoso plexo probatorio, con informes sobre la conducta de los animales, registros fílmicos de los allanamientos y diversas pericias veterinarias y forenses.

Estos estudios concluyeron que las lesiones eran compatibles con un cuadro de “depredación animal”, lo que permitió descartar la intervención humana directa en el hecho.

Pedido de penas y estrategia de la defensa

El bloque acusador solicitará 10 años de prisión para Mercado Reyes y 8 años para Vega. De manera subsidiaria, plantearon la figura de homicidio culposo, que contempla penas menores.

Por su parte, la defensa de los imputados, encabezada por el abogado Néstor Pereyra, buscará cuestionar las pericias y la interpretación de la prueba durante el juicio, que se anticipa extenso y complejo.

La nueva fecha mantiene en vilo a la comunidad y reaviva el reclamo de Justicia por Diego Román, en un caso que marcó a Santa Fe y abrió el debate sobre la responsabilidad de los dueños de animales peligrosos.