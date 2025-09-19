Uno Santa Fe | Judiciales | Quintana

Prisión preventiva para Ernesto Quintana, el asesino y narco detenido en Recreo

Ernesto Quintana, de 46 años, resultó imputado de graves delitos y quedó en prisión preventiva tras una audiencia desarrollada este mediodía. El imputado figuraba en la lista oficial de los prófugos más buscados de la provincia de Santa Fe.

Juan Trento

19 de septiembre 2025
Ernesto Quintana quedó en prisión preventiva luego de ser imputado por la fiscal María Laura Urquiza en una audiencia realizada este mediodía en los tribunales de la capital provincial.

La medida fue ordenada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Sergio Carraro, tras la imputación. La defensa del imputado no se opuso al pedido de prisión preventiva.

Un llamado anónimo y una recompensa millonaria permitieron atrapar al prófugo Ernesto Quintana en Recreo

Esta viernes, en los tribunales capitalinos, la fiscal María Laura Urquiza le atribuyó la evasión de la subcomisaría 6° de la Unidad Regional I, ocurrida en noviembre de 2023, y la tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra.

Evasión en La Guardia

Según relató la fiscal Urquiza, el 18 de noviembre de 2023, el imputado se encontraba privado de su libertad en la subcomisaría Sexta de La Guardia, en el marco de la causa abierta por el homicidio de Matías Casco, cometido con arma de fuego y alevosía en 2020 en Sauce Viejo.

Esa madrugada, junto a otros presos, tras violentar los candados de la celda, escapó de la dependencia policial y huyó a través de tapiales de viviendas linderas. Desde entonces permanecía prófugo.

Allanamiento y detención

Tras numerosas diligencias investigativas, días atrás fue localizado en la ciudad de Recreo. El miércoles pasado, en un allanamiento, fue detenido y en su poder se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, considerada un arma de guerra, con el cargador con siete cartuchos y un octavo en recámara, lista para ser disparada.

El imputado no contaba con autorización para tener ni portar armas de fuego. Con estos elementos, la fiscal Urquiza le endilga la autoría de los delitos de evasión y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

Cuenta a su haber que la Justicia Federal lo buscó como integrante de una banda de narcotraficantes, compuesta por paraguayos y argentinos, que traían marihuana en embarcaciones por el río Paraná y la bajaban en Santa Rosa de Calchines, en el departamento Garay.

