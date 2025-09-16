Condenan a 8 años de prisión a una mujer por el robo violento a una jubilada en la ciudad

Florencia Micaela Zapata, de 31 años, recibió ocho años de cárcel por robar y agredir a una mujer mayor en Villa Hipódromo. La fiscal Ana Laura Gioria llevó adelante la investigación y un cómplice está imputado por intento de homicidio.

Una mujer de 31 años , identificada como Florencia Micaela Zapata , fue condenada a ocho años de prisión por robar y agredir a una adulta mayor en su vivienda de la ciudad de Santa Fe . La imputada también fue declarada reincidente por contar con antecedentes penales .

La sentencia fue dictada por el juez Pablo Busaniche en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales de Santa Fe . La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana Laura Gioria , quien representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA) . La víctima fue informada del fallo y expresó su conformidad .

Un cómplice investigado por intento de homicidio

En el mismo legajo penal se investiga a un hombre que permanece con prisión preventiva. A este imputado se le atribuye la coautoría del robo calificado y haber intentado matar a un vecino que quiso auxiliar a la víctima.

Cómo ocurrió el robo

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el viernes 28 de octubre de 2023, alrededor de las 20, en una vivienda del barrio Villa Hipódromo.

Cuando la adulta mayor salió a la puerta para vigilar a su mascota, el hombre investigado se acercó con una pregunta trivial y, junto a Zapata, ingresó de manera violenta al inmueble tras forzar una reja.

Una vez adentro, golpearon a la víctima, la ataron con un cable y la intentaron amordazar. En ese contexto, sustrajeron cinco anillos y un par de aros e insistieron en que entregara más joyas y dinero. El cómplice armado exhibió un arma de fuego y la apoyó sobre una mesa para intimidar a la mujer.

El vecino baleado

Un vecino que advirtió la situación intentó ingresar a la vivienda para auxiliar a la víctima. En ese momento, los agresores salieron de la casa y el imputado disparó con el arma de fuego, impactando al hombre en el tórax. La víctima del disparo sobrevivió, según precisó la fiscal, “por razones ajenas a la voluntad del imputado”.

La detención y la condena

Tras el ataque, Zapata intentó escapar por calle Lamadrid, pero fue retenida por vecinos y entregada a la Policía. En el juicio abreviado, la acusada admitió su responsabilidad, aceptó la calificación penal de robo calificado y la pena de ocho años de prisión.

• LEER MÁS: Santa Fe duplica la recompensa por información sobre homicidios no esclarecidos: ahora es de $16 millones