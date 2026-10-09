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Prisión preventiva para un hombre por agredir a su padre con un rebenque y dispararle con una escopeta

El hombre tiene 26 años y también es investigado por efectuar al menos seis disparos contra una vivienda, donde hirió a un hombre que pasaba por el lugar. La Justicia le dictó 30 días de prisión preventiva.

9 de octubre 2026 · 17:01hs
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Hersilia: quedó preso por agredir a su padre con un rebenque y dispararle con una escopeta

Hersilia: quedó preso por agredir a su padre con un rebenque y dispararle con una escopeta

Un hombre de 26 años quedó en prisión preventiva en Hersilia, departamento San Cristóbal, acusado de agredir físicamente a su padre con un rebenque y luego dispararle con una escopeta. La medida fue dispuesta por el juez Juan Gabriel Peralta, a pedido del fiscal Emiliano Odriozola, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.

El magistrado ordenó que el imputado, identificado por sus iniciales como ERS, permanezca detenido durante 30 días, mientras avanza la investigación por distintos hechos cometidos con armas de fuego.

Agredió a su padre y le disparó

Según expuso el fiscal, el episodio ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 15.30, en la vivienda del imputado. Luego de mantener una discusión con su padre, lo golpeó con un rebenque de cuero y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo.

La víctima salió corriendo de la casa para escapar de la agresión, pero el hombre continuó atacándolo. Después, ingresó nuevamente al inmueble, tomó una escopeta calibre 14, salió a la vereda y efectuó un disparo en dirección a su padre, quien se encontraba junto a otras personas.

Seis disparos contra una casa

El imputado también es investigado por otro episodio ocurrido durante la madrugada del lunes 30 de marzo de este año, en una vivienda de calle 19 de Abril, en Hersilia.

De acuerdo con la investigación, llegó al lugar con una escopeta calibre 12 cargada y apuntó contra un hombre que estaba en la vereda. La víctima ingresó a la casa y cerró la puerta, pero el agresor efectuó al menos seis disparos contra el frente del inmueble.

Varios perdigones impactaron en la puerta y en la pared. Otros alcanzaron a un hombre que pasaba circunstancialmente por el lugar y le provocaron lesiones.

Por qué seguirá detenido

El juez rechazó las medidas alternativas propuestas por la Defensa y dispuso la prisión preventiva por 30 días. Entre los argumentos considerados estuvieron la gravedad de los hechos investigados, los antecedentes penales del imputado y la necesidad de proteger a las víctimas y los testigos.

Según explicó el fiscal Odriozola, algunos de los testigos son vecinos del acusado y todavía quedan diligencias pendientes que podrían verse afectadas si recuperara la libertad.

La investigación continúa por los delitos de abuso de armas reiteradas, portación ilegítima de arma de fuego de uso civil reiterada y lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo.

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