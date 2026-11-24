La fiscal Jorgelina Moser Ferro explicó que las pericias balísticas y las autopsias permitieron reconstruir el ataque. También se incorporaron testimonios sobre episodios anteriores de violencia que no habían sido denunciados.

Femicidio y suicidio. La fiscalía confirmó la muerte de dos policías en Santa Fe como femicidio seguido de suicidio.

La Fiscalía confirmó que la muerte de los dos policías encontrados el viernes 20 de noviembre en una vivienda de la ciudad de Santa Fe fue consecuencia de un femicidio seguido de suicidio . La fiscal Jorgelina Moser Ferro brindó detalles sobre los avances de la investigación y explicó que las pruebas reunidas permitieron reconstruir la secuencia del hecho.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en calle Corrientes al 4100. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el hombre se dirigió al domicilio de la mujer después de dejar al hijo que tenían en común en la escuela. Allí la agredió físicamente y luego la asesinó de un disparo en la cabeza. Posteriormente, se quitó la vida.

Moser Ferro indicó que se llevaron adelante pericias balísticas, exámenes e informes de autopsia que permitieron establecer cómo sucedieron los hechos. “Restan algunas otras medidas todavía, pero la mayoría ya están hechas”, señaló ante la prensa.

Entre las diligencias pendientes se encuentra el análisis de los teléfonos celulares de ambos efectivos, una medida que permitirá profundizar en distintos aspectos de la investigación.

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Los antecedentes de violencia de género

Uno de los puntos centrales que surgieron durante las actuaciones fue la existencia de episodios anteriores de violencia física contra la mujer, aunque no había denuncias formales registradas.

La fiscal explicó que vecinos escucharon una discusión y que una persona del barrio intentó intervenir para separarlos. Esa testigo presenció parte de la agresión y aportó información sobre el vínculo entre ambos.

“Era una relación donde él constantemente la golpeaba”, sostuvo Moser Ferro. Según el relato incorporado a la causa, durante la discusión la víctima hizo referencia a esas agresiones anteriores.

La investigación sobre el femiciido de barrio Alfonso José Busiemi/UNOI Santa Fe

De esta manera, la Fiscalía pudo establecer que el femicidio se produjo en un contexto de violencia de género que no había llegado a las instancias formales de denuncia.

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La fiscal descartó que se tratara de un problema de salud mental

Consultada sobre la posibilidad de que el agresor atravesara algún problema de salud mental, Moser Ferro rechazó esa hipótesis y puso el foco en las conductas violentas que ejercía contra la mujer.

“No es un problema de salud mental, sino que es una persona sumamente violenta que termina ejecutando a una mujer y destruyendo la vida de la mujer y de su hijo y toda su familia”, expresó.

Además, la fiscal se refirió al conocimiento que, según indicó, tenía el entorno familiar del hombre sobre las agresiones. “Toda la familia de él estaba en conocimiento de la situación y nunca hicieron nada”, afirmó.

Los dos efectivos policiales se desempeñaban en la Brigada Motorizada y tenían un hijo en común. La investigación continúa con las medidas probatorias pendientes para completar la reconstrucción del femicidio ocurrido el viernes pasado.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia de género

La Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento gratuito durante las 24 horas, los 365 días del año. Ante una situación de riesgo inmediato, se debe llamar al 911.