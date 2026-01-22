Prisión preventiva para un hombre investigado por delitos sexuales contra cuatro niñas en Hersilia

La medida cautelar fue resuelta por el juez Nicolás Stegmayer a partir de un requerimiento de la fiscal Hemilce Fissore en una audiencia que se llevó a cabo de manera remota en los tribunales de San Cristóbal. El imputado tiene 51 años y sus iniciales son FAM.

Prision preventiva para un hombre investigado por delitos de índole sexual contra cuatro niñas en Hersilia

Quedó en prisión preventiva un hombre de 51 años al que se investiga por haber cometido delitos sexuales en perjuicio de cuatro niñas en Hersilia (departamento San Cristóbal). Así lo ordenó el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) Nicolás Stegmayer en una audiencia que se desarrolló de manera remota en los tribunales de San Cristóbal.

La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y es quien solicitó que el imputado, cuyas iniciales son FAM, transite el proceso judicial privado de su libertad. El magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva sin plazo.

Los hechos

Fissore señaló que "el martes 13 de enero de este año, aproximadamente a las 14, el hombre investigado realizó exhibiciones obscenas con un claro contenido sexual ante una niña que ingresó a su comercio para comprar golosinas”.

La fiscal manifestó también que “durante el mes de noviembre del año pasado, el imputado contactó a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp a tres niñas con el fin de solicitarles que le envíen fotografías íntimas de índole sexual”. Agregó que “con el fin de lograr su objetivo, les decía a las niñas que si no le mandaban las fotografías exigidas, efectuaría publicaciones en redes sociales o les causaría algún daño a integrantes de su familia”.

Por último, la representante del MPA relató que “el hombre de 51 años, hace aproximadamente un año, intentó agredir sexualmente a otra niña en el interior de su comercio en horario de la siesta cuando la menor concurrió a realizar una compra”. Sostuvo que “el hombre investigado la tomó de la cintura e intentó ingresarla a la parte interior del inmueble pero no logró su objetivo en virtud de la resistencia de la víctima que logró escaparse del lugar”.

Fissore aseguró que “el imputado llevó a cabo los hechos con pleno conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos”.

Peligros procesales

La fiscal expuso que “el juez dio por acreditadas la autoría y materialidad de los hechos que le endilgamos al imputado con el grado de probabilidad que demanda esta etapa del proceso penal y en virtud de las numerosas evidencias que presentamos”.

También dijo que “en cuanto a la pena en expectativa, el magistrado sostuvo que será necesariamente de cumplimiento efectivo, no solo porque posee un antecedente condenatorio por delitos de la misma naturaleza sino también por la calificación penal escogida”.

“En relación con la posibilidad de entorpecimiento probatorio, Stegmayer sostuvo que es necesario resguardar las declaraciones de las víctimas vulnerables y resguardarlas de posibles amenazas de parte del imputado”, explicó la fiscal.

La representante del MPA hizo hincapié también en que “el juez entendió que aún restan diligencias por realizar, por lo que las medidas alternativas propuestas por la defensa no son suficientes para cautelar los riesgos procesales”.

Calificación penal

El imputado es investigado como autor de exhibiciones obscenas calificadas por la edad de la víctima, grooming y abuso sexual simple en grado de tentativa.