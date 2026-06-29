Tras su recaptura, imputaron a "Pistolón" Perezlindo por tres robos y por haberse fugado de la Policía

El joven de 26 años quedó acusado por tres hechos ocurridos el 16 de junio en la zona de la Costa santafesina, además del delito de evasión. La Fiscalía pedirá prisión preventiva en la audiencia de medidas cautelares.

Matías Ezequiel Perezlindo , conocido en el ámbito policial como “Pistolón” , volvió a quedar bajo investigación judicial este lunes tras ser imputado por una serie de delitos ocurridos en San José del Rincón y por haberse fugado luego de ser detenido por la Policía.

La audiencia se desarrolló en los Tribunales de Santa Fe y estuvo encabezada por el fiscal Omar De Pedro , quien atribuyó al acusado tres hechos vinculados a delitos contra la propiedad y un episodio de evasión. El imputado, de 26 años, fue asistido por la Defensa Pública y permanecerá detenido hasta que se resuelva su situación procesal.

La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva, mientras que la defensa podría requerir una medida alternativa.

Tres hechos en una misma madrugada

Según detalló el fiscal, los episodios investigados ocurrieron durante la madrugada del 16 de junio en la zona de la Costa santafesina.

“Le atribuimos tres delitos contra la propiedad y la evasión de cuando lo habían privado de libertad, justamente por haberlo encontrado con algunas de estas cosas que había sustraído”, explicó De Pedro tras la audiencia.

De acuerdo con la imputación, el primer hecho ocurrió alrededor de la 1.30, cuando Perezlindo habría ingresado junto con otro hombre aún no identificado a una vivienda ubicada en calle Del Rocío al 2700, en San José del Rincón, tras saltar un tapial. Allí sustrajeron una caja de herramientas.

Horas más tarde, cerca de las 3 de la madrugada, el acusado habría participado de otro robo en una vivienda de Del Rocío al 2900, donde violentaron una puerta de ingreso y se llevaron un televisor.

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La fuga tras la detención

El tercer episodio atribuido ocurrió ya entrada la mañana y está relacionado con la fuga del imputado luego de haber sido interceptado por efectivos policiales.

Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, Perezlindo logró escapar mientras era trasladado.

“Habría forcejeado con el personal policial, logró tomar una cierta distancia y emprender una carrera. Eso es lo que oficialmente tenemos dentro de la investigación”, indicó De Pedro.

La evasión dio lugar a un operativo de búsqueda que concluyó días después con su recaptura.

Evidencias y antecedentes

La Fiscalía confirmó que parte de la investigación se sostiene sobre registros fílmicos y otros elementos de prueba que continúan siendo analizados.

“Hay registros fílmicos, por supuesto. Después uno tiene que cotejar si es de la misma persona, pero en principio forman parte de la investigación”, señaló el fiscal.

También precisó que todos los hechos atribuidos ocurrieron en la jurisdicción de Rincón y Colastiné.

Respecto del historial judicial del acusado, De Pedro recordó que cuenta con antecedentes penales.

“Tiene varias condenas, básicamente por delitos contra la propiedad”, afirmó.

Perezlindo registra antecedentes desde 2018, con condenas por distintos delitos cometidos en la zona costera. También fue detenido en 2020 por amenazas, volvió a recibir una condena en 2021 y en 2023 fue nuevamente arrestado por incumplir restricciones judiciales que le impedían ingresar a San José del Rincón.

Ahora, la Justicia deberá definir si continúa detenido mientras avanza una nueva causa que vuelve a colocarlo en el centro de la escena judicial santafesina.