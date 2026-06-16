Cayó "Narigón" Vázquez, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe e investigado por el crimen de Pillín Bracamonte

Fue detenido por las Tropas de Operaciones Especiales en Villa Gobernador Gálvez. Tenía pedido de captura por una causa de homicidio y era señalado por su presunta vinculación con la estructura criminal de Los Menores.

Uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe fue detenido este martes en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Se trata de Fernando Sebastián “Narigón” Vázquez, de 45 años, quien era intensamente buscado por la Justicia y aparece mencionado en la investigación por el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, exlíder de la barra brava de Rosario Central.

El procedimiento fue realizado por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), fuerza de élite dependiente del Gobierno provincial, que concretó la captura en una vivienda ubicada sobre calle Libertad al 200.

Operativo en Villa Gobernador Gálvez

Vázquez integraba el listado oficial de prófugos más buscados de Santa Fe y sobre él pesaba una recompensa económica para quienes aportaran datos que permitieran dar con su paradero. Hasta el momento no trascendió si la detención fue resultado de información obtenida a través de ese programa.

Además del pedido de captura vigente por una causa de homicidio, los investigadores lo señalan como uno de los hombres vinculados al entorno criminal de Lisandro “Limón” Contreras, identificado como uno de los referentes de la organización conocida como Los Menores, una estructura delictiva que tomó protagonismo en Rosario en los últimos años.

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La conexión con el crimen de Pillín Bracamonte

La detención también vuelve a poner el foco sobre la investigación del crimen de Bracamonte, ocurrido en noviembre de 2024. En esa causa, la Fiscalía sostiene que personas cercanas a esa organización participaron de la logística previa al ataque.

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En ese contexto, uno de los hermanos de Vázquez, Alejandro Vázquez, ya fue imputado en marzo de 2025 como uno de los presuntos organizadores del asesinato del exjefe de la barra de Rosario Central. Tanto él como otros nombres vinculados al expediente también fueron relacionados con actividades de narcotráfico.

Respecto de Fernando Vázquez, los investigadores analizan cuál habría sido su nivel de participación dentro del plan criminal. Una eventual imputación en esa causa permitirá determinar si tuvo intervención directa en el ataque o si su rol estuvo ligado a tareas de organización y apoyo previo.

Con esta detención, ya son tres las capturas de alto perfil concretadas en los últimos días por las fuerzas provinciales, luego de las detenciones de Andrés “Plin” Acosta en la Ciudad de Buenos Aires y Samuel Elías Reyes en Córdoba.