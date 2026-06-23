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Recapturaron a "Pistolón", el delincuente que se había fugado de la Comisaría 14ª de Rincón

Una semana después de su segunda evasión de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, recapturaron al violento y escurridizo delincuente rinconero. Se trata de Matías Exequiel Perezlindo, de 26 años, quien cuenta con antecedentes y condenas por delitos contra las personas y la propiedad. Ahora deberá afrontar una nueva audiencia imputativa por los hechos más recientes.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de junio 2026 · 19:18hs
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Recapturaron a Pistolón

Recapturaron a "Pistolón", el delincuente que se había fugado de la Comisaría 14ª de Rincón

Este martes 23 de junio, a una semana de la fuga de la Comisaría 14ª de San José del Rincón, efectivos de la 6ª Inspectoría Zonal, de la Comisaría 14ª y de la Comisaría 28ª de Colastiné recapturaron al evadido Matías Exequiel Perezlindo, de 26 años, quien posee un extenso prontuario por delitos contra las personas y la propiedad.

La detención se produjo durante una requisa domiciliaria realizada en una vivienda ubicada sobre calle Los Algarrobos, entre Los Chañares y Ubajay. Según trascendió, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue rápidamente aprehendido.

Nueva evasión

El pasado 16 de junio, "Pistolón" Perezlindo fue aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa luego de ser señalado por el robo de un televisor en una vivienda. Además, habría opuesto una fuerte resistencia al procedimiento policial.

Tras ser reducido, esposado y trasladado a la Comisaría 14ª, el detenido aprovechó el momento en que se realizaba el cambio de esposas para empujar a un efectivo y escapar corriendo por el patio de la dependencia policial.

La evasión fue informada de inmediato a la Fiscalía de Flagrancia en turno, que ya intervenía en la causa por el robo. Desde ese momento se desplegó una intensa búsqueda en distintos sectores de la costa.

Investigación y recaptura

Durante la última semana, los investigadores trabajaron para determinar el paradero del prófugo. Finalmente lograron ubicarlo y montar un operativo en una vivienda donde se presumía que estaba oculto.

De acuerdo con las fuentes policiales, Perezlindo volvió a intentar escapar por el patio trasero del inmueble, aunque fue interceptado y nuevamente aprehendido.

Antecedentes

Cuando apenas había alcanzado la mayoría de edad, en diciembre de 2018, a Perezlindo le atribuyeron nueve delitos diferentes. Tras permanecer ocho meses en prisión preventiva, aceptó un juicio abreviado.

Posteriormente, en junio de 2021, fue condenado por amenazar de muerte a una vecina que lo había denunciado por el robo y faenamiento clandestino de cinco lechones ocurrido en julio de 2020.

No fue la primera vez que escapó de una dependencia policial. El 12 de enero de 2023, también se fugó de la Comisaría 14ª de Rincón. En aquella oportunidad llegó hasta el río, se arrojó al agua e intentó huir nadando, aunque fue recapturado por efectivos que lo perseguían en embarcaciones.

Delitos imputados

La recaptura fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez informó la novedad al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial dispuso que Perezlindo continúe privado de su libertad, sea sometido a los exámenes de rigor en Medicina Legal, se lo identifique formalmente y se le formen nuevas causas por robo, atentado y resistencia a la autoridad, evasión y atentado y resistencia a la autoridad durante el procedimiento de detención realizado este martes.

delincuente Rincón Comisaría
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