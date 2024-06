Kueider: "Estoy convencido que hay un sector que quiere que explote todo"

En diálogo con Radio Splendid, el funcionario desertor del Partido Justicialista, justificó su voto asegurando que no tenía sentido bloquear al oficialismo desde el Senado y que no votar a favor de la ley le parecía “un capricho innecesario y una mala estrategia”.

"En diciembre, cuando asumieron las nuevas autoridades, nos cuestionaron sobre cuál iba a ser nuestra postura, porque la posición era bloquearlos y nos preguntamos por qué. En el momento que ingresó el DNU, fui el primero en todo el país en posicionarme en contra ", sostuvo.

Kueider aseguró que “quería que el DNU fuera rechazado” y que gracias a su estrategia y a decir públicamente que el DNU “así como estaba era inconstitucional” , logró que se modificara el proyecto.

El punto de vista del ex miembro del Partido Justicialista

"No podemos entrar en que ‘si no gobernamos prendemos fuego todo’. No podemos estar constantemente en la posición de no dejar gobernar. Con esa lógica, el peronismo llegó a este punto de crisis rotunda", señaló.

Al ser consultado sobre las expresiones de varios senadores peronistas sobre llamar “traidores” a quienes votaron a favor de la Ley Bases, el funcionario afirmó que él no lo fue y que si alguien “traicionó y destruyó” al partido fue “Alberto y su tiroteo con Cristina”.

“Si preguntas quién conduce el peronismo hoy, las personas te dan respuestas distintas. Alberto tuvo la oportunidad de reconstruirlo y no lo hizo, se quedó en el medio. Además, me dejó por escrito que iba a solucionar el tema de la energía en Entre Ríos y después me bloqueó el teléfono. No sé si me causa gracia o pena", expresó.

Se verá "quién es la Patria y quienes los traidores"

Los senadores que votaron afirmativamente el proyecto enviado por el Ejecutivo conforman una minoría dentro del peronismo y, por tal motivo, el porcentaje mayoritario puso sobre la mesa, la discusión sobre si deberían o no desvincularlos. Al ser consultado por ese tema, Kueider sostuvo que “no sabe qué van a hacer” sólo aseveró que “van a tener un lindo debate dentro del peronismo” y que se verá “quién es la Patria y quienes son los traidores”.

"Uno de los ejes principales de entregar el país es con el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y yo voté en contra. En Unión por la Patria, algunos votaron a favor y, por eso, no salió rechazado ¿Yo que voté en contra soy traidor a la patria?", cuestionó.

Asimismo, remarcó que su voto lo tenía “recontra decidido” y que "mucha gente lo felicitó" porque, si bien piensa “distinto a este Gobierno”, como senador de la Nación “no puede impedir que se desarrolle” una gestión elegida democráticamente.

"Teníamos que recuperar lo que habíamos perdido: el debate entre partidos para la modificación de lo que creemos que está mal. No es un sí o un no. Hay una agenda poco federal en un país totalmente unitario. Hay que poner eso en el debate", sintetizó.

Para finaliza, Kueider subrayó que “hay que leer por qué la gente votó a Milei”, a pesar de haber dicho “todo lo que dijo que iba a hacer” durante la campaña.

• LEER MÁS: Ley Bases: qué es el RIGI, uno de los puntos más polémicos