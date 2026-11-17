Durante 17 años, la camiseta número 10 de la Selección tuvo un solo dueño y hoy no tiene ninguno. Lionel Scaloni la reservó hasta la despedida de Messi y ya dijo que la idea es que un solo jugador la lleve de ahora en más. Parece un detalle menor, pero resume el desafío que enfrenta la Albiceleste.

De cara a la fecha FIFA de noviembre, la pregunta ya no es solo quién hereda un número, sino cómo se reparte el peso de un equipo que durante años se armó alrededor de su capitán. Los mercados de goleadores son uno de los lugares donde esa pregunta se responde con números, y la página del código promocional Stake detalla qué mercados de fútbol cubre y quiénes pueden usarlo. Ningún nombre reemplaza a Messi y la respuesta más realista quizá sea que ninguno hace falta.

Nico Paz parece el candidato más natural. Puede jugar de enlace, de mediocampista central o por detrás de los delanteros, y en el Mundial usó la 18, de modo que la 10 sería un salto simbólico además de futbolístico. Todavía no la usó en la Selección, y quedarse con ella implica asumir un rol que siempre fue de otro.

Julián Álvarez es el otro nombre que aparece en todas las charlas, aunque su fuerte identificación con la 9 complica el panorama. Eso pone en escena a Mac Allister y Enzo Fernández como opciones que ordenan el juego desde el mediocampo sin cargar con el peso de heredar una camiseta histórica.

Detrás vienen los más jóvenes, entre ellos Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni, que ya sumaron minutos y goles con la mayor. Aportan impredecibilidad y cualidades distintas de las de Messi, algo que le sirve a un equipo que necesita variedad y no imitación.

La conclusión honesta es que el rol de Messi se va a dividir. Como máximo goleador histórico de la Selección, con 125 goles, no tiene reemplazo individual, así que la generación de ocasiones, las llegadas al área y el liderazgo probablemente se repartan entre varios. La camiseta puede tener dueño. La función, seguramente no.

Un grupo en plena madurez y con ganas de revancha

Lo que juega a favor de Argentina es que no se parte de cero. Para la Copa América 2028, Paz tendrá unos 24 años, Enzo Fernández 27, Álvarez 28 y Mac Allister 29, mientras que Cristian Romero y Lisandro Martínez rondarán los 30. Es un núcleo en plena madurez, con muchos años por delante al más alto nivel.

La derrota en la final del Mundial ante España también pesa. Un golpe así suele dejar en el plantel la sensación de tener algo que demostrar, y eso vale mucho cuando se abre un nuevo ciclo y los más jóvenes necesitan convencerse de que el nivel no baja solo porque se retiró el mejor.

La tarea de Scaloni es manejar la transición sin forzar un sucesor. Si la 10 termina en la espalda de Paz, será una señal de confianza en un nuevo eje creativo. Si la decisión se demora, ese gesto también dice algo: cautela en el traspaso. La respuesta de verdad llegará en la Copa América 2028 y, sobre todo, camino al 2030.