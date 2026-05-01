Los rivales son aliados de Unión en esta definición. Y es que sino, es difícil explicar que el Tate apenas ganando un partido de los últimos siete que jugó, esté en zona de clasificación a una fecha del final de la etapa regular del Torneo Apertura.
El Torneo le hace un guiño y los rivales a Unión le dan una mano
Ganando un solo partido de los últimos siete que jugó, Unión llega a la última fecha clasificado y aún sin ganar podría mantenerse entre los primeros ocho equipos
Por Ovación
Unión y la chance concreta de jugar octavos de final
Claramente el elenco rojiblanco bajó su rendimiento en la segunda mitad de la competencia y los números así lo indican. De los últimos 21 puntos en disputa, Unión apenas cosechó unidades con una efectividad del 28,5%.
Los resultados de la fecha anterior le dieron vida a Unión, ya que Defensa y Justicia perdió y no pudo superarlo e Instituto empató y no logró alcanzarlo.
Por lo cual, en buena parte, el Tate se ubica 8° con 20 puntos y en zona de clasificación, más por defecto de los rivales que por virtud propia.
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La realidad indica que si Unión le gana a Talleres automáticamente quedará clasificado, sin depender de otros resultados. Pero también empatando tiene chances de continuar en zona de playoffs.
Y es que si Unión empata con Talleres y Defensa e Instituto no ganan, este último debe hacerlo por siete goles, el Tate jugará los octavos de final. Pero además, si iguala con la T e Independiente pierde con San Lorenzo, también clasificará.
La definición de la competencia tendrá a Defensa y Justicia visitando el lunes a Gimnasia de Mendoza e Instituto jugará como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto.