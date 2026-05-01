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El Torneo le hace un guiño y los rivales a Unión le dan una mano

Ganando un solo partido de los últimos siete que jugó, Unión llega a la última fecha clasificado y aún sin ganar podría mantenerse entre los primeros ocho equipos

Ovación

Por Ovación

1 de mayo 2026 · 13:03hs
Unión apenas ganó un partido de los últimos siete que jugó

Prensa Unión

Unión apenas ganó un partido de los últimos siete que jugó, pero sigue en zona de clasificación.

Los rivales son aliados de Unión en esta definición. Y es que sino, es difícil explicar que el Tate apenas ganando un partido de los últimos siete que jugó, esté en zona de clasificación a una fecha del final de la etapa regular del Torneo Apertura.

Unión y la chance concreta de jugar octavos de final

Claramente el elenco rojiblanco bajó su rendimiento en la segunda mitad de la competencia y los números así lo indican. De los últimos 21 puntos en disputa, Unión apenas cosechó unidades con una efectividad del 28,5%.

Los resultados de la fecha anterior le dieron vida a Unión, ya que Defensa y Justicia perdió y no pudo superarlo e Instituto empató y no logró alcanzarlo.

Por lo cual, en buena parte, el Tate se ubica 8° con 20 puntos y en zona de clasificación, más por defecto de los rivales que por virtud propia.

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La realidad indica que si Unión le gana a Talleres automáticamente quedará clasificado, sin depender de otros resultados. Pero también empatando tiene chances de continuar en zona de playoffs.

Y es que si Unión empata con Talleres y Defensa e Instituto no ganan, este último debe hacerlo por siete goles, el Tate jugará los octavos de final. Pero además, si iguala con la T e Independiente pierde con San Lorenzo, también clasificará.

La definición de la competencia tendrá a Defensa y Justicia visitando el lunes a Gimnasia de Mendoza e Instituto jugará como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto.

Unión Torneo rivales
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