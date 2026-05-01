Unión en alerta: preocupación por Pittón y baja confirmada de Palavecino

Unión afrontará el duelo decisivo ante Talleres con dos ausencias sensibles. ¿Qué tienen Bruno Pittón y Nicolás Palavecino?

Unión no solo se juega la clasificación ante Talleres de Córdoba, sino que además deberá hacerlo sin dos piezas que venían teniendo protagonismo: Bruno Pittón y Nicolás Palavecino.

Ambos terminaron con problemas físicos el último encuentro frente a Vélez, y aunque el club no emitió un parte médico oficial, sus presencias están descartadas para el choque de este sábado.

Bruno Pittón, la mayor incógnita en Unión

El caso que genera mayor inquietud es el de Pittón. El lateral izquierdo sufrió un fuerte dolor en su rodilla izquierda, la misma que fue intervenida quirúrgicamente en 2025 por una rotura de ligamentos cruzados.

Su salida del estadio José Amalfitani fue elocuente: evidentes gestos de dolor tras un ingreso que había sido positivo, donde incluso tuvo una chance clara de gol con un cabezazo.

Bruno Pittón Prensa Unión

En las últimas horas se mencionó la posibilidad de un esguince, aunque tampoco se descarta un cuadro más complejo. Por el momento, continúa siendo evaluado y se aguardan estudios que determinen el alcance real de la lesión.

Palavecino, diagnóstico confirmado

Distinta es la situación de Palavecino. El mediocampista debió dejar la cancha en el tramo final del partido tras evidenciar molestias musculares, y posteriormente se confirmó un desgarro.

Nicolás Palavecino Prensa Unión

La lesión llega en un momento particular, ya que venía de firmar su mejor actuación con la camiseta rojiblanca, mostrando un rendimiento en alza.

¿Su despedida anticipada?

El panorama de Palavecino tiene además un condimento extra: su contrato finaliza el próximo 30 de junio. En este contexto, su continuidad en cancha dependerá de lo que ocurra con el equipo.

Solo en caso de que Unión avance en el torneo y logre meterse en instancias decisivas, podría volver a sumar minutos. De lo contrario, su salida ante Vélez podría haber sido su última presentación con el club.

Un desafío con bajas sensibles

Con este escenario, Unión afrontará un partido determinante sin dos alternativas importantes. En especial, la situación de Pittón mantiene en vilo al cuerpo técnico, no solo por este encuentro, sino también pensando en lo que viene.

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En una semana donde todo está en juego, las lesiones suman un factor de incertidumbre que el equipo deberá saber sobrellevar en la cancha.