Uno Santa Fe | Santa Fe | lancha

Desapareció un empresario de Reconquista: hallaron su lancha a la deriva

Se trata de Marcelo Boschi, de 55 años, titular de la firma “De Buena Madera”. Su embarcación fue localizada sin ocupantes en la zona del riacho Correntoso. Prefectura Naval encabeza un intenso rastrillaje por agua y aire

25 de febrero 2026 · 07:46hs
Marcelo Boschi

gentileza

Marcelo Boschi, el empresario desaparecido

La búsqueda se puso en marcha este martes 24 de febrero de 2026 en la zona del riacho correntoso, luego de que fuera encontrada a la deriva una lancha sin su ocupante. El operativo apunta a localizar a Marcelo Boschi, reconocido carpintero y titular de la firma “De Buena Madera” de la ciudad de Reconquista.

La embarcación es un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,40 metros, con motor Yamaha de 115 hp y se llama como su negocio: «De buena Madera». El hombre de 55 años, tiene tres hijos adolescentes cuyas edades no superan los 15 años.

empresario reconquista desaparecido
La lancha apareció a la deriva

La lancha apareció a la deriva

Según se informó, Boschi había partido alrededor de las 5.00 de la mañana desde la Guardería Amarras con rumbo hacia Goya. De acuerdo a los datos recabados, navegaba solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas. Vestía pantalón de jean y remera al momento de salir.

Horas más tarde, su embarcación fue localizada a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, sin ninguna persona a bordo. Desde entonces, no volvió a responder llamadas telefónicas, lo que encendió las alarmas y derivó en la inmediata intervención de las autoridades. Mientras que algunos pescadores indican que previamente lo vieron y pudieron cambiar palabras con el empresario, pero que minutos más tarde solo vieron su embarcación ya sin tripulante.

lancha Reconquista empresario Prefectura Naval
Noticias relacionadas
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó el plan de modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela

Pullaro presentó la modernización del Autódromo Ciudad de Rafaela y anunció el regreso del TC a Santa Fe

 Ivana Melania Arduvino, de 35 años 

Se solicita información sobre el paradero de Ivana Melania Arduvino

nueva corte suprema de justicia de santa fe: se realizara una audiencia publica para evaluar a los candidatos propuestos por el ejecutivo

Nueva Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: se realizará una audiencia pública para evaluar a los candidatos propuestos por el Ejecutivo

Imagen ilustrativa

Educación les envió una carta a los docentes de Santa Fe aclarando el aumento salarial 

Lo último

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Último Momento
La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

La reforma laboral es regresiva y expone a los trabajadores a una mayor desigualdad

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Alerta roja en Unión: la inhibición inesperada de FIFA por José Ángulo

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano se la tiene que comer y no desenchufar los micrófonos

Martín Menem dijo que la diputada santafesina Florencia Carignano "se la tiene que comer" y no desenchufar los micrófonos

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Madelón mete mano en el equipo y Unión tendrá un cambio para jugar ante Sarmiento

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Ovación
Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

Capibaras XV ya puso el foco en el choque frente a Cobras

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El gobernador Pullaro presentó la modernización del autódromo de Rafaela

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

El Torneo Dos Orillas de hockey se pondrá en marcha el 14 de marzo

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

Policiales
Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

Balearon a un joven en el asentamiento irregular del kilómetro 14 de la Ruta Nacional 168, en el ex Atracadero de la Balsa

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe