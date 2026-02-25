Desapareció un empresario de Reconquista: hallaron su lancha a la deriva

Se trata de Marcelo Boschi, de 55 años, titular de la firma “De Buena Madera”. Su embarcación fue localizada sin ocupantes en la zona del riacho Correntoso. Prefectura Naval encabeza un intenso rastrillaje por agua y aire

La búsqueda se puso en marcha este martes 24 de febrero de 2026 en la zona del riacho correntoso, luego de que fuera encontrada a la deriva una lancha sin su ocupante . El operativo apunta a localizar a Marcelo Boschi, reconocido carpintero y titular de la firma “De Buena Madera” de la ciudad de Reconquista.

La embarcación es un casco tipo Tracker marca Cargo, de 6,40 metros, con motor Yamaha de 115 hp y se llama como su negocio: «De buena Madera». El hombre de 55 años, tiene tres hijos adolescentes cuyas edades no superan los 15 años.

empresario reconquista desaparecido La lancha apareció a la deriva gentileza

Según se informó, Boschi había partido alrededor de las 5.00 de la mañana desde la Guardería Amarras con rumbo hacia Goya. De acuerdo a los datos recabados, navegaba solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas. Vestía pantalón de jean y remera al momento de salir.

Horas más tarde, su embarcación fue localizada a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista, sin ninguna persona a bordo. Desde entonces, no volvió a responder llamadas telefónicas, lo que encendió las alarmas y derivó en la inmediata intervención de las autoridades. Mientras que algunos pescadores indican que previamente lo vieron y pudieron cambiar palabras con el empresario, pero que minutos más tarde solo vieron su embarcación ya sin tripulante.