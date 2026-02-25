Nueva Corte Suprema de Justicia de Santa Fe: se realizará una audiencia pública para evaluar a los candidatos propuestos por el Ejecutivo

Este miércoles a las 15 comenzará la audiencia pública para analizar la idoneidad y antecedentes de los tres postulantes impulsados por el gobernador Maximiliano Pullaro para integrar la renovada Corte Suprema provincial, en el marco de la reciente reforma constitucional.

Tras meses de tensión política y luego de la reciente reforma de la Constitución , la Legislatura de Santa Fe se encamina a definir la nueva integración de la Corte Suprema de Justicia de la provincia . El gobierno de Maximiliano Pullaro impulsa el recambio de los ministros históricos que superan los 75 años —Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco— y busca avanzar hacia una Corte más joven , con una impronta acorde a los nuevos tiempos institucionales.

Este miércoles se desarrollará una audiencia pública clave para evaluar a los tres candidatos propuestos por el Ejecutivo, paso previo a la votación en Asamblea Legislativa.

Los tres candidatos propuestos para la Corte Suprema

Los postulantes deberán atravesar el análisis de la comisión de Acuerdos y el escrutinio ciudadano en un proceso que promete alto voltaje político:

Aldo Mario Alurralde : juez federal de Reconquista. Su perfil suma experiencia en el fuero federal y aporta una mirada desde el norte provincial.

: juez federal de Reconquista. Su perfil suma experiencia en el y aporta una mirada desde el norte provincial. Diego Luis Maciel : actual secretario administrativo del Senado santafesino, con estrecho vínculo con el Poder Legislativo .

: actual secretario administrativo del Senado santafesino, con estrecho vínculo con el . Jorgelina Mabel Genghini: abogada rosarina y jueza municipal de Faltas, con fuerte presencia en el ámbito de la abogacía organizada.

La audiencia se realizará en la Cámara de Diputados y estará presidida por la diputada Lionella Cattalini, titular de la comisión de Acuerdos.

Audiencia pública y participación ciudadana

Desde la Legislatura remarcaron que la instancia de audiencia pública busca garantizar transparencia, participación ciudadana y control social en la designación de los nuevos ministros.

“La integración de la Corte debe resolverse con debate público y control social”, sostuvo Cattalini, en referencia a un proceso que la oposición sigue con cautela.

Organizaciones, colegios profesionales y ciudadanos podrán presentar observaciones, impugnaciones o preguntas respecto de la idoneidad y antecedentes de los postulantes.

El cronograma que definirá la nueva Corte

El proceso legislativo prevé los siguientes pasos:

Miércoles 25 : audiencia pública en Diputados. Evaluación de antecedentes e idoneidad técnica.

: audiencia pública en Diputados. Evaluación de antecedentes e idoneidad técnica. Jueves 26 (previsto): convocatoria a Asamblea Legislativa para votar los pliegos, siempre que exista dictamen favorable de la comisión de Acuerdos.

Si los pliegos obtienen la mayoría necesaria, la provincia avanzará formalmente hacia la nueva integración del máximo tribunal.

Una Corte Suprema de siete miembros

La reciente reforma constitucional en Santa Fe estableció un límite de edad de 75 años para los jueces y amplió la integración del tribunal a siete miembros.

Para la Casa Gris, completar esta nueva estructura resulta clave para agilizar el sistema judicial y modernizar su funcionamiento. En sectores críticos, en cambio, el foco está puesto en garantizar el equilibrio institucional y la independencia judicial frente al poder político.

La votación que se avecina no solo definirá nombres propios, sino también el perfil que tendrá la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe en los próximos años, en un contexto de reconfiguración institucional que marcará un antes y un después en la historia judicial de la provincia.

