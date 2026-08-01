Día de la Pachamama: por qué se toma caña con ruda el primero de agosto y cómo es el ritual
tradición ancestral

Día de la Pachamama: por qué se toma caña con ruda el primero de agosto y cómo es el ritual

Uno Santa Fe | Información General | Caña con ruda

Una tradición ancestral involucra la bebida y una serie de pasos para asegurarse buena suerte y dar agradecimientos. Cómo preparar caña con ruda casera

1 de agosto 2026 · 10:24hs

El primero de agosto es una fecha muy importante para los pueblos originarios: se celebra el Día de la Pachamama, también llamado Pachamama Raymi, en honor a la Madre Tierra. En esta parte del territorio, la fecha se destaca, además, por un ritual muy especial que la acompaña: el de la caña con ruda.

El rito de beber caña con ruda tiene su origen en la cultura guaraní. Era y es practicado por los pueblos provenientes de las provincias de Corrientes y Chaco. Hoy día, el ritual se expandió a todo el país, y en la ciudad de Santa Fe y la región también se recibe el mes de agosto de esta manera.

El ritual de la Pachamama recomienda beber tres tragos de caña con ruda en ayunas el 1º de agosto. 

Día de la Pachamama: por qué hoy se toma caña con ruda y cómo es el ritual

El ritual de la Pachamama recomienda beber tres tragos de caña con ruda en ayunas el 1º de agosto

Dónde comprar caña con ruda en Rosario: feria especial por el Día de la Pachamama

LEER MÁS: Caña con Ruda: hace 55 años una familia comenzó a brindar y hoy mantiene una de las tradiciones más emblemáticas de Santa Fe

¿Por qué se toma el primero de agosto?

La fecha de este ritual no es al azar, sino que está directamente relacionada con el ciclo agrario. Para este momento del año, ya descansó la tierra y comienza la siembra y cosecha, donde el sol fertilizará con sus energías a esas semillas en la Tierra o Pachamama, dando así un nuevo año de esperanzas.

De acuerdo a la creencia ancestral, se toma esta bebida para combatir males y enfermedades que podrían llegar con el frío y las lluvias del mes de agosto.

¿Cómo se toma la caña con ruda?

Los conocedores aseguran que el brebaje se toma en ayunas con el objetivo de limpiar el cuerpo tanto desde lo físico como desde lo espiritual y de todo lo que se quiere dejar atrás. Se toma en tres sorbos, siete o de un solo trago. Además, se acostumbra echar un chorrito en la tierra (puede ser una maceta), para convidar a la Pachamama.

Esta actividad representa reciprocidad de energías entre la tierra, el hombre y el cosmos. La Madre Tierra es venerada por ser generadora de la vida, símbolo de fecundidad por su capacidad de multiplicar las semillas, engendrar plantas, animales, alimentos y otros medios de subsistencia para quienes habitan los territorios de la Pachamama.

Una vez al año se debe festejar, devolver lo que ella da, ofrendar, agradecer a la Madre Tierra. Es una filosofía de reciprocidad para vivir en armonía y equilibrio que se refleja en el Inti Raymi agradeciendo al sol y a la Pachamama.

Cómo preparar caña con ruda casera

Si bien en Santa Fe se pueden conseguir botellitas de caña con ruda fácilmente, también existe la posibilidad de prepararla en casa. La receta es fácil, económica y no requiere mucho tiempo.

Los ingredientes son los siguientes:

  • Caña.
  • Hojas de ruda (se pueden conseguir en las verdulerías)
  • Una botella vidrio con tapa.

La preparación es fácil: hay que introducir una ramita de ruda con sus hojas en una botella llena con caña. Lo ideal es no realizarlo en el momento en el que se va a consumir, sino con anticipación.

En cuanto al tiempo de anticipación para la preparación, se recomienda que sea al menos una semana antes de realizar el rito. Si son más días, mejor, ya que la hierba le otorgará todavía más sabor al líquido.

Caña con ruda Ritual Pachamama Tierra pueblos originarios agosto
Noticias relacionadas
mas jovenes terminan la secundaria en argentina, pero las desigualdades siguen marcando el camino

Más jóvenes terminan la secundaria en Argentina, pero las desigualdades siguen marcando el camino

Banco Santa Fe participará del Congreso Aapresid 2026 con una amplia propuesta financiera para el sector agropecuario

Banco Santa Fe participará del Congreso Aapresid 2026 con una amplia propuesta financiera para el sector agropecuario

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los cinco cambios clave

Horóscopo LEO

Horóscopo: predicciones signo por signo

Ver comentarios

Las más leídas

Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

Investigan la muerte de una mujer policía de 23 años: detuvieron a su pareja, también integrante de la fuerza

Matías Rocha: No lo dudé cuando apareció otra vez la chance de Unión

Matías Rocha: "No lo dudé cuando apareció otra vez la chance de Unión"

Choque fatal en la Autopista Santa Fe-Rosario: dos personas perdieron la vida cerca de Monje

Choque fatal en la Autopista Santa Fe-Rosario: dos personas perdieron la vida cerca de Monje

Dejanos tu comentario
Último Momento
Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Gol errado, gol en contra: Unión fue una máquina de fallar y pierde ante Gimnasia en Mendoza

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Colón reaccionó, tuvo varias para empatar pero pierde ante Acassuso en La Quema

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

Mora crediticia: Santa Fe está entre las provincias menos complicadas, pero uno de cada cuatro deudores está atrasado

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

La UEFA le suelta la mano a Infantino y asegura que ya no tiene su confianza

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Santo Tomé: policías frustraron el asalto a una casa, balearon al ladrón que los enfrentó y le incautan un revólver 32

Ovación
Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

Mauro Luna Diale no fue habilitado y sería baja en Unión

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Perla ganó un partido clave en el adelantado del Apertura José Luis Burtovoy

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

La Liga Santafesina decidió suspender la actividad debido a las condiciones climáticas

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Racing que viene invicto, recibe a Tigre que perdió sus dos partidos

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Buscando levantar, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Banfield

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal