Industriales de Santa Fe encienden alarmas ante la apertura de importaciones

Los industriales advierten un "escenario complejo"

“El escenario es extremadamente complejo. No solo Estados Unidos. Europa también está intentando resolver las asimetrías que tiene para su producción. Estamos en un momento en el que el mundo empieza a redefinir lo que en la década de los 90 se llamó globalización, que fue la relocalización de las fábricas, de la producción. Hoy Oriente y los países desarrollados ven que el proyecto para fabricar más barato para obtener bienes baratos e inflación muy baja les juega en contra con los puestos de trabajo. Es una situación compleja. Hoy Argentina lo ve distinto. El gobierno hace un análisis diferente. Creo que atrasa en ese análisis y hace una apertura de la economía”, sostuvo Ferrazini.

En declaraciones a LT8, el referente de Fisfe remarcó: “No tenemos problemas con la apertura en sí. Lo que no se resuelve es cómo tenemos que competir con el resto de los países más industrializados. Esto es la situación fiscal, algunas situaciones laborales que hacen una gran diferencia como el costo final de nuestras producciones y finalmente el tema financiero. Estamos compitiendo con países que tienen más del ciento por ciento de peso financiero sobre PBI y nosotros tenemos 8%. Nos falta mucho músculo”.

Al ser consultado sobre si pueden producirse pérdidas de puestos de trabajo en este contexto, Ferrazini señaló: “Si se analizan los informes de la Fisfe y de la UIA, se van perdiendo puestos de trabajo. Es verdad que todavía no hay conflictos colectivos muy grandes, pero si miramos nuestra región durante todo el año pasado hubo suspensiones en las principales plantas fabriles que llevaron meses. En este momento siguen existiendo las suspensiones”.

image (4).jpg Mariano Ferrazini, vicepresidente de Unirr.

Apertura de importaciones: puestos de trabajos comprometidos

“Entonces, con políticas de este tipo y con expectativas de que esto no cambie, seguramente vamos a afectar cada vez más al sector de los trabajadores, algo que claramente no queremos hacer. El año pasado, a nivel nacional la producción cayó 9 por ciento y los puestos laborales algo más del 2. Se intenta defender a la masa de trabajadores, pero la perspectiva no es buena”.

Con relación el tipo de cambio y si adhiere a la teoría de que el precio del dólar oficial está atrasado, el industrial santafesino consideró: “No plantearía el tipo de cambio como solución para la competitividad. En otro momento se ha hecho. Tenemos que trabajar en ver cómo resolvemos un tema tributario que aplica tributos sobre tributos, que tiene tributos distorsivos porque se aplican en cascadas. Así terminaríamos con una presión fiscal enorme. El tema va por allí y en resolver problemas logísticos”.