La desregulación de las cuotas de los colegios privados "no tendrá impacto en Santa Fe"

Saba explicó que “la derogación de normas de la Secretaría de Comercio no afecta a la provincia de Santa Fe . Hay que dejar en claro eso. Los colegios privados no estamos liberados para fijar cuotas. La provincia de Santa Fe tiene su ley de Educación Privada y tiene su organización en cuento a lo económico”.

En declaraciones a LT8, el representante de las instituciones educativas privadas agregó que en lo concerniente a la parte económica, “se rigen por la resolución 018 del 2003. Aclaro esto para tranquilizar a la comunidad, respecto de las liberaciones o de que podemos cobrar lo que queremos. Eso no es así.

“La educación pública de gestión privada está reglada por una disposición provincial y se respeta esa jurisdicción. El valor de la cuota está atada al aumento que tenga el salario de los docentes y no a los costos propios que tiene un colegio”, afirmó.

El representante de las instituciones educativas de gestión privada expresó que hacía “esta aclaración a partir de la noticia de la desregulación a nivel nacional. Entonces, todos aquellos colegios en el ámbito del Ministerio de Educación de Santa Fe, en el Servicio de Enseñanza Privada, nos regimos por esa resolución que establece aumentos de acuerdo a los incrementos que recibe el personal docente”. Y precisó: “Es decir, al mes de enero, cuando se están por transferir salarios, no solo no hubo aumentos, sino que tampoco se ha respetado la cláusula de actualización salarial porque el gobierno no lo puede incrementar. Entonces respecto al salario y a la cuota, no hay aumentos al día de hoy. El sistema de arancelamientos marca que podemos cobrar cuotas de marzo a diciembre, es decir que en estos meses no se paga cuota”.

“Si hay aumento de salarios, que debe haberlo, esa suba se reflejará en marzo. Pero no tenemos porcentual, porque estamos reglados por esta disposición y se respeta la jurisdicción provincial”, subrayó Saba.