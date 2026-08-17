Millonaria licitación para renovar el ingreso y el perímetro de La Esmeralda

La Provincia destinará más de $4.381 millones para ejecutar obras en el Centro de Fauna de Santa Fe, con financiamiento provincial y francés

El Gobierno de Santa Fe convocó a licitación pública para ejecutar nuevas obras de infraestructura en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda , ubicado en la capital provincial. Los trabajos comprenden la construcción del portal de ingreso, el cerramiento y la iluminación perimetral del predio, con el objetivo de mejorar sus condiciones de funcionamiento, seguridad y protección.

La Licitación Pública Nacional Nº 02/2026 , impulsada por los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Economía , prevé una inversión de $4.381.593.617,49 y un plazo de ejecución de siete meses .

La intervención se enmarca en el proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado con recursos provinciales y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El organismo internacional otorgó financiamiento a Santa Fe tras evaluar la capacidad crediticia de la Provincia y sus antecedentes de cumplimiento de compromisos con entidades internacionales de crédito.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático señalaron que las obras forman parte de una política integral que articula conservación de la biodiversidad, infraestructura pública y acción climática, con participación de distintas áreas del Gobierno provincial y el acompañamiento de organismos de cooperación financiera internacional.

La apertura de las ofertas está prevista para el martes 29 de septiembre de 2026, a las 11, en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, situado en avenida Aristóbulo del Valle 8700, en la ciudad de Santa Fe.

La Esmeralda se renueva gentileza

Las etapas de la licitación

El procedimiento contempla distintas instancias destinadas a garantizar la transparencia del proceso, la evaluación técnica de las propuestas y el cumplimiento de las normas de contratación correspondientes.

Luego de la apertura de ofertas, las propuestas serán analizadas por una comisión evaluadora integrada por representantes de los ministerios de Economía, Ambiente y Cambio Climático y Obras Públicas, a través de sus organismos técnicos competentes.

Una vez concluida esa instancia, se avanzará con la adjudicación del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego y las normas aplicables al financiamiento otorgado por la AFD.

Un proyecto con respaldo internacional

Como parte de las instancias previas al llamado a licitación, la Provincia elaboró el proyecto técnico y determinó el presupuesto oficial de la intervención. La documentación fue posteriormente evaluada y aprobada por la Agencia Francesa de Desarrollo.

La Esmeralda constituye un espacio estratégico dentro de la política provincial de protección de la fauna silvestre y conservación de la biodiversidad. El centro desarrolla tareas de rescate, rehabilitación, investigación e interpretación de fauna y cumple un papel relevante en la atención de animales silvestres que requieren asistencia.

Las obras proyectadas permitirán reforzar la infraestructura del predio y mejorar sus condiciones de seguridad y funcionamiento. La intervención se integra así a una estrategia provincial que incorpora la conservación de la biodiversidad como uno de los ejes de las políticas de adaptación y respuesta frente a los desafíos ambientales y climáticos.