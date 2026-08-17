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Millonaria licitación para renovar el ingreso y el perímetro de La Esmeralda

La Provincia destinará más de $4.381 millones para ejecutar obras en el Centro de Fauna de Santa Fe, con financiamiento provincial y francés

17 de agosto 2026 · 16:29hs
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La Esmeralda se renueva

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La Esmeralda se renueva

El Gobierno de Santa Fe convocó a licitación pública para ejecutar nuevas obras de infraestructura en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, ubicado en la capital provincial. Los trabajos comprenden la construcción del portal de ingreso, el cerramiento y la iluminación perimetral del predio, con el objetivo de mejorar sus condiciones de funcionamiento, seguridad y protección.

La Licitación Pública Nacional Nº 02/2026, impulsada por los ministerios de Ambiente y Cambio Climático y de Economía, prevé una inversión de $4.381.593.617,49 y un plazo de ejecución de siete meses.

La intervención se enmarca en el proyecto “Biodiversidad para la Acción Climática”, financiado con recursos provinciales y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El organismo internacional otorgó financiamiento a Santa Fe tras evaluar la capacidad crediticia de la Provincia y sus antecedentes de cumplimiento de compromisos con entidades internacionales de crédito.

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático señalaron que las obras forman parte de una política integral que articula conservación de la biodiversidad, infraestructura pública y acción climática, con participación de distintas áreas del Gobierno provincial y el acompañamiento de organismos de cooperación financiera internacional.

La apertura de las ofertas está prevista para el martes 29 de septiembre de 2026, a las 11, en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna La Esmeralda, situado en avenida Aristóbulo del Valle 8700, en la ciudad de Santa Fe.

La Esmeralda se renueva

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Las etapas de la licitación

El procedimiento contempla distintas instancias destinadas a garantizar la transparencia del proceso, la evaluación técnica de las propuestas y el cumplimiento de las normas de contratación correspondientes.

Luego de la apertura de ofertas, las propuestas serán analizadas por una comisión evaluadora integrada por representantes de los ministerios de Economía, Ambiente y Cambio Climático y Obras Públicas, a través de sus organismos técnicos competentes.

Una vez concluida esa instancia, se avanzará con la adjudicación del contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego y las normas aplicables al financiamiento otorgado por la AFD.

Un proyecto con respaldo internacional

Como parte de las instancias previas al llamado a licitación, la Provincia elaboró el proyecto técnico y determinó el presupuesto oficial de la intervención. La documentación fue posteriormente evaluada y aprobada por la Agencia Francesa de Desarrollo.

La Esmeralda constituye un espacio estratégico dentro de la política provincial de protección de la fauna silvestre y conservación de la biodiversidad. El centro desarrolla tareas de rescate, rehabilitación, investigación e interpretación de fauna y cumple un papel relevante en la atención de animales silvestres que requieren asistencia.

Las obras proyectadas permitirán reforzar la infraestructura del predio y mejorar sus condiciones de seguridad y funcionamiento. La intervención se integra así a una estrategia provincial que incorpora la conservación de la biodiversidad como uno de los ejes de las políticas de adaptación y respuesta frente a los desafíos ambientales y climáticos.

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