Fin de semana largo: más de 91.000 visitantes dejaron casi $13.000 millones en Santa Fe

La actividad turística estuvo impulsada por eventos culturales, deportivos y gastronómicos en distintas regiones de la provinci

La provincia de Santa Fe registró un balance positivo durante el último fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín , con un importante movimiento de turistas y excursionistas en distintas localidades del territorio.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , Santa Fe recibió unos 30.411 turistas , que tuvieron una permanencia promedio de 2,1 noches , mientras que otros 60.822 excursionistas recorrieron distintos destinos provinciales.

En total, el movimiento alcanzó a 91.233 visitantes, entre turistas y excursionistas, y generó un impacto económico estimado en $12.952 millones.

La ocupación turística promedio en Santa Fe se ubicó cerca del 64%, aunque en algunos de los principales centros urbanos los hoteles registraron niveles superiores al 80%.

Los eventos fueron el principal motor del turismo en Santa Fe

Uno de los factores que explicó el movimiento fue la amplia agenda de actividades desplegada durante el fin de semana. Según el informe, hubo más de 75 eventos y propuestas turísticas, culturales, deportivas y gastronómicas distribuidos entre las regiones Centro, Sur y Norte de la provincia.

En conjunto, esas actividades convocaron a alrededor de 470.000 asistentes, una cifra que refleja el peso que tienen los eventos como generadores de movimiento económico y turístico en Santa Fe.

La región Sur concentró la mayor convocatoria, con más de 273.000 asistentes en 27 eventos. Entre las propuestas más destacadas se encontró Rosario, donde la 15ª edición de Crack Bang Boom reunió a más de 80.000 personas. La ciudad también sumó actividades por el Día del Niño y la llegada, por primera vez, de las TC Pick Up al Autódromo Municipal.

En Venado Tuerto, la ExpoVenado proyectó más de 60.000 visitantes, consolidándose como otro de los grandes acontecimientos del calendario provincial.

La región Centro también tuvo una fuerte convocatoria

La región Centro de Santa Fe reunió a más de 162.000 asistentes a través de 37 eventos.

La agenda incluyó fiestas patronales, encuentros gastronómicos, actividades deportivas y propuestas culturales que permitieron distribuir el movimiento entre distintas localidades.

En el norte provincial, en tanto, unas 36.000 personas participaron de alrededor de 10 propuestas, entre las que sobresalió la Expo Rural de San Justo, que proyectó más de 30.000 visitantes.

También tuvieron protagonismo el Concurso de Pesca Variada Embarcada de Romang y diferentes celebraciones y encuentros que movilizaron visitantes de localidades cercanas.

Santa Fe capital, entre los destinos elegidos para escapadas

La ciudad de Santa Fe tuvo un balance especialmente positivo durante el fin de semana largo. Según el relevamiento, la capital provincial se benefició de una región geográfica de visitantes fidelizada y de una agenda de eventos con capacidad para atraer público de otras localidades.

Entre los principales acontecimientos se destacó la reinauguración de la iluminación ornamental del Puente Colgante, acompañada por el evento "El Fuego Suramericano llega a Santa Fe", que incluyó los recitales de Canticuénticos y Kapanga.

La agenda se completó con el Festival Federal de la Cerveza Artesanal y la Feria de Colectividades, dos propuestas que movilizaron a miles de personas y generaron un importante derrame económico sobre los sectores de gastronomía y alojamiento.

Hoteles de Santa Fe registraron picos de ocupación superiores al 90%

El movimiento turístico también se reflejó en los niveles de ocupación hotelera de la capital provincial.

Los establecimientos de cuatro estrellas alcanzaron picos del 95% de ocupación, mientras que los hoteles de tres estrellas llegaron al 85%. Los hoteles boutique alcanzaron el 80%, y los hostels registraron picos del 90%, con algunos establecimientos que llegaron a la ocupación plena.

Estos datos muestran que, pese a la tendencia nacional hacia viajes más cortos y un consumo más selectivo, determinados destinos santafesinos lograron captar una demanda significativa gracias a la combinación de eventos, propuestas culturales y turismo de cercanía.

Cuánto gastaron los turistas que visitaron Santa Fe

El relevamiento también aportó datos sobre el nivel de gasto de quienes llegaron a la capital provincial. El gasto turístico diario en la ciudad de Santa Fe fue estimado en $270.000 por persona, considerando alojamiento y dos comidas.

A su vez, para los visitantes provenientes de un radio de hasta 300 kilómetros, el gasto aproximado en combustible se calculó en $100.000.

El dato permite dimensionar el impacto que generan las escapadas de cercanía sobre diferentes sectores de la economía local, desde hoteles y restaurantes hasta estaciones de servicio, comercios y actividades recreativas.

Más viajeros, pero estadías más cortas en el país

El desempeño de Santa Fe se dio en un contexto nacional caracterizado por un mayor número de viajeros, aunque con estadías más breves.

Según CAME, durante el fin de semana largo se movilizaron por el país 1.074.171 personas, que generaron un impacto económico directo de $245.907 millones.

La cantidad de viajeros fue 24,2% superior a la registrada en 2023, último año en el que este feriado conformó un fin de semana largo comparable.

Sin embargo, la estadía promedio nacional cayó de 2,3 a 2 días, mientras que el gasto promedio diario por turista fue de $114.464 y resultó 13,2% inferior en términos reales al de 2023.

En consecuencia, el gasto total del fin de semana largo tuvo una caída real del 6,3% frente al mismo período de aquel año.

Santa Fe se apoya en eventos y turismo de cercanía

El caso santafesino se inscribe en una tendencia que atraviesa al turismo argentino durante 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo más selectivo.

En ese escenario, la provincia logró posicionarse a partir de una estrategia basada en eventos, cultura, gastronomía, deporte y turismo de cercanía.

La diversidad de propuestas permitió que localidades de las regiones Centro, Sur y Norte captaran visitantes durante los tres días del feriado y que la ciudad de Santa Fe se consolidara como un destino de escapada urbana dentro de la región.

El balance deja así un dato central para el turismo santafesino: más de 91.000 turistas y excursionistas recorrieron la provincia durante el fin de semana largo, con un impacto económico cercano a los $13.000 millones y una fuerte incidencia de los eventos como generadores de actividad.

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