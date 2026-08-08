Murió Jorge Messi, el padre de Lionel: fue su gran sostén durante el camino que lo convirtió en leyenda

El padre de Lionel Messi falleció a los 68 años en Rosario, luego de atravesar una larga enfermedad.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi , murió a los 68 años en Rosario luego de atravesar una extensa enfermedad. Fue una figura fundamental en la vida del capitán argentino, tanto en el plano familiar como profesional. Desde los primeros años en Newell's hasta su llegada a Barcelona.

Desde hacía varios meses, Jorge Messi atravesaba un problema de salud, situación que había sido comunicada por su entorno familiar durante el último Mundial. En las últimas 48 horas, su estado habría presentado un marcado deterioro.

El pasado 18 de junio, después del debut de la selección argentina frente a Argelia en la Copa del Mundo 2026, comenzaron a circular versiones que advertían sobre un supuesto empeoramiento en la salud del padre de Lionel Messi. Ante estos rumores, la familia del futbolista difundió un comunicado en el que negó que Jorge hubiera fallecido y aclaró que se encontraba bajo tratamiento médico.

Luego de la victoria de la Argentina por 3-0 ante Argelia, en el estreno mundialista, Lionel Messi habló sobre la emoción que lo llevó a quebrarse en llanto después de convertir su primer gol, en una jornada en la que terminó marcando tres tantos. “Pasé unos días difíciles”, reconoció el capitán argentino, sin brindar mayores detalles sobre la situación familiar.

Jorge Messi permaneció durante varios días internado en un centro médico de la ciudad de Buenos Aires, donde fue sometido a controles y permaneció bajo observación. Finalmente, recibió el alta el 26 de junio y emprendió el regreso a Rosario.

Tras la derrota de la Argentina en la final ante España, Lionel Messi viajó a su ciudad natal y permaneció allí durante más de una semana junto a su padre, hasta el 29 de julio. Posteriormente, el delantero regresó a Estados Unidos para reincorporarse a los entrenamientos con sus compañeros del Inter Miami.

En las ultimas horas se confirmó que Jorge Messi falleció el viernes 7 de agosto al rededor de las 22 horas.

El hombre detrás de la carrera de Messi

Jorge fue mucho más que el padre del mejor futbolista argentino de las últimas décadas. Desde los primeros pasos de Lionel en las inferiores de Newell's, estuvo presente y se ocupó de acompañar cada etapa de su desarrollo.

Cuando el joven futbolista necesitó un tratamiento hormonal que su familia no podía afrontar fácilmente, Jorge comenzó a buscar alternativas para garantizar que su hijo pudiera continuar jugando al fútbol.

Las dificultades llevaron a la familia a analizar diferentes posibilidades, incluso un eventual paso por River. Finalmente, apareció Barcelona y comenzó una nueva etapa que cambiaría para siempre la historia de Lionel.

El viaje que cambió todo

Jorge acompañó a su hijo durante los primeros meses en España, mientras el resto de la familia permanecía en Rosario.

Cuando la adaptación al nuevo país se volvió complicada y surgieron dudas sobre la continuidad del pequeño Lionel, fue su padre quien le dio la posibilidad de decidir. Messi eligió quedarse y continuar con el desafío.

Aquel acompañamiento fue determinante para que el futbolista pudiera completar su formación en Barcelona y comenzar el camino que posteriormente lo convertiría en una de las máximas figuras de la historia del fútbol.

Padre y representante

Con el crecimiento deportivo de Lionel, Jorge también asumió un papel central en su carrera profesional. Se convirtió en su representante y estuvo al frente de numerosas negociaciones comerciales y contractuales.

Sin buscar protagonismo público, acompañó a su hijo durante décadas y estuvo presente en los momentos más importantes de su trayectoria.

Su perfil siempre fue reservado. Las entrevistas que concedió fueron escasas y, en sus apariciones públicas, habitualmente eligió mantener un segundo plano.

El recuerdo de Lionel

Lionel nunca ocultó la importancia que tuvo su padre en su vida. En una entrevista concedida años atrás, recordó las dificultades que ambos atravesaron durante los primeros tiempos en España y contó cómo Jorge permaneció a su lado cuando decidió continuar con su sueño.

“Mi viejo estuvo siempre al lado mío”, había expresado Messi al recordar aquella etapa.

También explicó que ambos atravesaron momentos difíciles y que su padre fue quien le preguntó si quería continuar en Barcelona o regresar a Argentina. Lionel decidió quedarse y Jorge permaneció junto a él.

Una presencia permanente

Jorge Messi también fue una figura habitual alrededor de la Selección Argentina. Durante años acompañó al equipo en diferentes competencias y Mundiales, siempre cerca de su hijo y de la familia.

En 2026, Lionel había protagonizado un momento especialmente emotivo después de marcar un gol con la Selección. Tras el partido, reconoció que había atravesado días difíciles y que su familia había sido un sostén fundamental.

Poco después, la familia había informado que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionaba favorablemente dentro del cuadro que presentaba.

Una vida ligada al fútbol y a la familia

Antes de dedicarse por completo a acompañar la carrera de Lionel, Jorge se había formado como técnico químico y trabajado durante años en Acindar, donde llegó a ocupar un puesto gerencial.

También tuvo un pasado ligado al fútbol: durante su juventud jugó como mediocampista en las inferiores de Newell's, aunque dejó esa actividad para cumplir con el servicio militar.

Su historia quedó definitivamente vinculada a la de Lionel. Desde las canchas de Rosario hasta los estadios más importantes del mundo, Jorge fue una presencia constante detrás del futbolista.

A los 68 años, falleció en Rosario el hombre que acompañó a Lionel Messi desde sus primeros sueños hasta convertirse en campeón del mundo y una de las mayores leyendas del deporte.