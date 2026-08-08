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La despedida de Jorge Messi se puso en marcha con extrema reserva

El cuerpo del padre de Lionel Messi fue trasladado a un cementerio privado en las afueras de Rosario, luego de la internación

8 de agosto 2026 · 19:10hs
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Personal de seguridad privada vigilaba el predio elegido por la familia Messi.

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante

Personal de seguridad privada vigilaba el predio elegido por la familia Messi.

El último adiós a Jorge Messi comenzó con el mismo criterio con el que suelen desarrollarse el resto de las actividades privadas del entorno del capitán de la selección argentina. Familiares y allegados a Lionel Messi fueron este sábado a un cementerio privado de Pérez, donde prepararon una despedida íntima tras la muerte del empresario de 68 años.

Los parientes del futbolista de Inter Miami se retiraron del Sanatorio Centro de Rosario durante las primeras horas de la mañana. En ese momento trascendió que no iban a realizar un velatorio luego de la internación en el centro de salud de Paraguay al 900. No obstante, al mediodía ya se encontraban cerradas las puertas de la necrópolis para permitir solamente el ingreso de vehículos autorizados.

Finalmente, la familia del exjugador de Barcelona y París Saint-Germain (PSG) fue al Cementerio El Prado para ultimar detalles del sepelio. Los preparativos se pusieron en marcha con apoyo de personal de una empresa de seguridad privada en el predio ubicado a la vera de la ruta nacional 33. Allí se pudo ver principalmente el movimiento incesante de autos con vidrios polarizados.

¿Qué se sabe de la muerte del padre de Lionel Messi?

Jorge Horacio Messi tenía 68 años y murió este sábado a las 2 en el Sanatorio Centro de Rosario. Llevaba dos semanas internado, aunque los directivos del efector evitaron brindar detalles respecto del tratamiento.

El representante del capitán de la selección argentina no viajó a ver el Mundial 2026 con el resto de su familia. El día de la victoria en el debut contra Argelia, su hijo se puso a llorar cuando metió el primero de los tres goles del triunfo albiceleste. Entonces empezaron a crecer los rumores sobre la preocupación del futbolista por su papá.

Dos días después, los parientes de Messi difundieron un comunicado para desmentir la muerte del empresario. "La familia informa que Jorge Messi atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indicaron el 18 de junio.

El jugador formado en las divisiones infantiles de Newell's llegó a reconocer entonces que sus seres queridos estaban frente a un escenario difícil, pero evitó brindar precisiones al respecto. Unos días más tarde se supo que su papá había recibido el alta hospitalaria en Buenos Aires para volver a Rosario y continuar con su tratamiento.

El duelo por la muerte del padre de Lionel Messi

Una vez que la situación tomó estado público, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se pronunció al respecto y dijo que la muerte del representante del capitán albiceleste es una "pérdida irreparable". Por eso se ordenó la realización de un minuto de silencio antes de los partidos de todas las categorías hasta el viernes que viene.

A partir del deceso, este sábado a la noche se esperaba la llegada de Messi desde Estados Unidos para poder despedirse de su padre junto al resto de sus parientes y amigos. El día anterior, el futbolista de 39 años había entrenado con sus compañeros de Inter Miami para enfrentar a Monterrey por la Leagues Cup 2026, pero todo indicaba que iba a ausentarse del encuentro programado para la noche.

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