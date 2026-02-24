Uno Santa Fe | Santa Fe | tercer carril

Quedó habilitado el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe y licitan el segundo tramo: "Esta Provincia apuesta a la obra pública"

Las obras comprenden el tramo de 16 kilómetros. Se proyecta que el tercer carril se extienda hasta Timbúes

24 de febrero 2026 · 08:37hs
El acto

gentileza

El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se realizó en el kilómetro 0.

Tal como estaba previsto, este lunes quedó formalmente habilitado el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. El acto, que comenzó a las 19, dejó inaugurado los trabajos que llevó adelante el gobierno de Santa Fe a lo largo de 16 kilómetros, en ambas manos, con el objetivo de facilitar y agilizar el tránsito pesado hacia las terminales portuarias.

"Esta provincia no se detiene, no para, apuesta a la obra pública", comenzó diciendo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la inauguración del nuevo carril.

tercer carril au santa fe rosario 2
El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se realizó en el kilómetro 0.

El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se realizó en el kilómetro 0.

"Les ganamos a los escépticos que decían que no la íbamos a poder llevar adelante. Nosotros demostramos que con austeridad, honestidad y con mucho trabajo la obra pública llega a cada punto de la provincia de Santa Fe. Cuando no se roba, la plata alcanza y lo estamos demostrando", enfatizó.

"La obra pública es desarrollo pero también es trabajo. Y eso en este momento, cuando la economía del país no arranca, hay que ponerlo en valor", concluyó.

Además del gobernador, distintos funcionarios estuvieron presentes en el acto inaugural. Entre ellos, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, el diputado provincial Antonio Bonfatti, la presidenta de la Cámara de Diputados provincial, Clara García y la exg vicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia.

"Es un día histórico"

A su vez, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aseguró que la jornada fue histórica. "Esta obra se venía soñando desde hacía mucho. Esta autopista es histórica porque fue la primera que se construyó en la Argentina con recursos enteramente provinciales. Y hoy, en pleno parate de obras públicas nacionales, el gobierno provincial la pudo poner en marcha", sostuvo el ministro.

"Después de 60 años de autopista de dos carriles, inauguramos este tramo de tres. El día jueves se va a licitar un segundo tramo desde San Lorenzo hasta Timbúes. Argentina nunca se va a levantar sin una política de infraestructura. Se empieza a pensar en un plan estratégico a 20 años para resolver la mayor deuda que tiene la provincia: las rutas de ingreso a puertos".

Los trabajos para la finalización de la primera etapa del nuevo tercer carril, con una extensión de 16 kilómetros, entre Rosario y San Lorenzo, demandaron una inversión superior a los 51.000 millones de pesos. Fue licitada en agosto de 2024 y adjudicada a la contratista Pose S.A., que comenzó los trabajos el 4 de enero de 2025. Las autoridades ponderaron en el acto la celeridad con la que actuó la empresa, que logró en 13 meses finalizar la obra, prácticamente en los tiempos previstos

También dijo unas palabras la gerenta general del Fideicomiso Autopista, Liliana Paladini, quien aseguró que la autopista Rosario-Santa Fe es "el mejor corredor del país", y agregó: "Esto es obra pública. Todos transitamos esta autopista. Pusimos todos nuestros móviles al servicio de esta obra. Nuestros patrulleros día y noche transitaron esta autopista para cuidar a nuestra gente".

Finalmente, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, apuntó a la agilidad de las obras. "Fueron 13 meses. Ahora los 16 kilómetros, de ida y de vuelta, ya están reconstruidos, repavimentados y hecha la tercera vía. Y también se llevó adelante la reconstrucción de los puentes y accesos. Una obra que se trabajo con mucha intensidad"

tercer carril au santa fe rosario 3
El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se realizó en el kilómetro 0.

El acto, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, se realizó en el kilómetro 0.

Una obra estratégica

Esta obra demandó un plan de trabajos de repavimentación, nuevos desagües y ampliación de calzada. Hace pocos días, Seghezzo explicó: “Hemos intervenido más de 16 kilómetros de traza con un nivel de complejidad técnica altísimo, ejecutando no sólo el nuevo carril y las banquinas, sino también un sistema integral de desagües con 14 alcantarillas transversales y la renovación de 30.000 metros de barandas metálicas. Es una autopista nueva, diseñada para soportar el tránsito pesado y garantizar un flujo vehicular seguro y moderno”.

Seghezzo agregó: “Haber completado esta etapa respetando la circulación vehicular, gracias a un trabajo coordinado con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, demuestra la capacidad operativa de nuestra vialidad. Hoy entregamos una obra con carpeta asfáltica de rodamiento de última generación y señalización vertical y horizontal con tecnología reflectiva para máxima seguridad nocturna”.

El funcionario ya había remarcado que "por Santa Fe sale el 80 por ciento de la exportación de granos de Argentina, y la autopista a Santa Fe y todo el circuito portuario reciben, en época de cosecha gruesa, miles de camiones diariamente, y gran parte sale de las terminales portuarias ubicadas al norte de Rosario. Por eso mismo ya hemos preparado todo para licitar un nuevo tramo de la autopista que también tendrá tercer carril”.

Se viene la segunda etapa del tercer carril

Lo que sigue es la licitación de un segundo tramo. En este sentido, Enrico, anticipó que el jueves 26 de febrero se abrirán los sobres con las ofertas para la segunda etapa de la obra, que va a extender el tercer carril desde San Lorenzo hasta el acceso a Timbúes.

Esta nueva intervención incluirá la construcción de un tercer puente sobre el Río Carcarañá, entre los dos existentes, para permitir el ensanche de la calzada. “No nos detenemos en lo que hoy inauguramos. Vamos por la segunda etapa para que el tercer carril llegue hasta el polo portuario de Timbúes, eliminando los cuellos de botella y potenciando la salida de nuestra cosecha al mundo con recursos propios de todos los santafesinos”, concluyó el ministro Enrico.

tercer carril autopista Rosario Santa Fe San Lorenzo
Noticias relacionadas
Siprus rechazó la propuesta paritaria y va al paro el próximo lunes

Paritaria en Santa Fe: Siprus rechazó la oferta y lanzó un paro en salud para la próxima semana

Incendios en distintos puntos de México tras el asesinato de El Mencho

El testimonio de un santafesino y exjugador de Colón sobre la situación en México: "El impacto es muy grande"

juegos odesur 2026: avanza el microestadio de barrio centenario y ya ejecutaron el 45% de la obra

Juegos Odesur 2026: avanza el microestadio de barrio Centenario y ya ejecutaron el 45% de la obra

revelan la condena al dueno del pitbull que mato a garrafa, el perro comunitario de la unl

Revelan la condena al dueño del pitbull que mató a "Garrafa", el perro comunitario de la UNL

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe