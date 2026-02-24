Santa Fe tendrá una semana con cambios: calor intenso, frente frío y máximas en descenso

Que nos depara el pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con algunas nubes, inestabilidad, y una temperatura a las 7.15 de la mañana de 23° y se espera que la máxima alcance los 37°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son inestables. En el día de la fecha, si bien en altura se observa todavía el ingreso de aire predominantemente frío desde el sur del continente, en superficie hacen lo propio corrientes más cálidas desde el Norte, y el Noreste, lo que mantiene las condiciones con cierto grado de inestabilidad durante los próximos días y permite la formación de algunos núcleos convectivos aislados en la región central del país. Esta situación genera que si bien no se esperan eventos adversos, no se puede descartar el desarrollo de algún sistema localizado que pueda afectar una determinada región o localidad. Respecto de las temperaturas , se espera que el comportamiento sea con cierta tendencia en descenso a partir de mañana miércoles cuando ingrese un nuevo sistema frío a la región .

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos, sobre todo durante las tarde y tarde/noche. Condiciones algo inestables y con temperaturas en gradual descenso: mínima 21º y máxima 32º. Vientos moderados del sector sur/sureste, rotando al sureste.

En tanto se espera que el jueves la jornada se presente con cielo con nubosidad variable y algunos mejoramientos temporales con condiciones relativamente estables a algo inestables con baja posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante la jornada, sobre todo hacia la tarde. Temperaturas en gradual descenso: mínima 18º y máxima 28º. Vientos leves a moderados predominando del este/sureste, cambiando a leves de direcciones variables.

Por último, viernes mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas durante las primeras horas del día. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 18º y ascenso de las máximas, 34º. Vientos leves predominando del sector este/noreste.

