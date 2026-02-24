Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe para atender a la población de riesgo y adultos mayores

24 de febrero 2026 · 08:38hs
La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante en distintas zonas de la ciudad que está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

La campaña de vacunación está dirigida a distintos grupos

También se realizará la vacunación contra el virus sincicial respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:

  • Martes 24: en la Asociación de Comerciantes (ACAV), en Aristóbulo del Valle 6726, de 9 a 12.
  • Viernes 27: en el Hall de la Municipalidad de Santa Fe (Salta 2951), de 10 a 14.
  • Sábado 28 (Santa Fe Barrio): en La Casita de barrio Los Troncos (Azcuenaga 6400), de 9 a 12.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

