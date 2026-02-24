Múltiples cortes y desvíos de colectivos este martes en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad informó el cronograma de cortes de calles, reducciones de calzada y desvíos del transporte público previstos para este martes 24 de febrero en la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se deben a trabajos de bacheo integral y mantenimiento vial en distintos sectores, por lo que se recomienda a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y prever demoras.
Este martes 24 de febrero habrá cortes de calles, reducción de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Mirá las zonas afectadas y cómo funcionará el transporte público.
Cortes de calles en Santa Fe
Las siguientes arterias permanecerán con corte total o parcial:
- Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 1 día).
- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 6 días).
- San Jerónimo entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (de 7 a 12).
- Santiago del Estero entre 9 de Julio y San Jerónimo (de 12 a 19).
- Tucumán entre 4 de Enero y 1º de Mayo (de 7 a 19).
- Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (de 7 a 19).
Además, se registra corte en la intersección de Gorostiaga y Alvear.
Reducción de calzada
Comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, con circulación alternada.
Desvíos de colectivos por obras
Zona Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)
- Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1º de Mayo – Moreno, retomando recorrido habitual.
San Jerónimo entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (7 a 12)
- Líneas 4, 10 y 11: Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo.
- Línea 18 (ida): San Jerónimo – Mariano Comas – 1º de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.
Santiago del Estero entre 9 de Julio y San Jerónimo (12 a 19)
- Línea 2 (ida): 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero.
- Línea 4 (vuelta): 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia.
- Línea 13 (vuelta): Santiago del Estero – 1º de Mayo – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero.
- Línea 16 (vuelta): Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero.
Corte en Gorostiaga y Alvear
- Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.
- Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.
Av. Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
- Línea 11 (vuelta): Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.
Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y primer acceso RN 168)
- Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): Dr. Esteban Laureano Maradona – Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Guillermo Estévez Boero – L. F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa – Dr. Esteban Laureano Maradona.