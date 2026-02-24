Uno Santa Fe | Santa Fe | cortes

Múltiples cortes y desvíos de colectivos este martes en la ciudad de Santa Fe

Este martes 24 de febrero habrá cortes de calles, reducción de calzada y desvíos de colectivos por trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe. Mirá las zonas afectadas y cómo funcionará el transporte público.

24 de febrero 2026 · 08:04hs
Plan de bacheo

Plan de bacheo

La Municipalidad informó el cronograma de cortes de calles, reducciones de calzada y desvíos del transporte público previstos para este martes 24 de febrero en la ciudad de Santa Fe. Las interrupciones se deben a trabajos de bacheo integral y mantenimiento vial en distintos sectores, por lo que se recomienda a conductores y usuarios del transporte público circular con precaución y prever demoras.

Cortes de calles en Santa Fe

Las siguientes arterias permanecerán con corte total o parcial:

  • Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (por 1 día).
  • Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 6 días).
  • San Jerónimo entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (de 7 a 12).
  • Santiago del Estero entre 9 de Julio y San Jerónimo (de 12 a 19).
  • Tucumán entre 4 de Enero y 1º de Mayo (de 7 a 19).
  • Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (de 7 a 19).

Además, se registra corte en la intersección de Gorostiaga y Alvear.

Reducción de calzada

Comienzan trabajos de bacheo integral en Demetrio Gómez, en el ingreso a Alto Verde, con circulación alternada.

Desvíos de colectivos por obras

Zona Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)

  • Línea 2 (ida): 25 de Mayo – Irigoyen Freyre – San Jerónimo – Salta – 1º de Mayo – Moreno, retomando recorrido habitual.

San Jerónimo entre Bv. Pellegrini y Cándido Pujato (7 a 12)

  • Líneas 4, 10 y 11: Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo.
  • Línea 18 (ida): San Jerónimo – Mariano Comas – 1º de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo.

Santiago del Estero entre 9 de Julio y San Jerónimo (12 a 19)

  • Línea 2 (ida): 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero.
  • Línea 4 (vuelta): 9 de Julio – Suipacha – Rivadavia.
  • Línea 13 (vuelta): Santiago del Estero – 1º de Mayo – Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero.
  • Línea 16 (vuelta): Suipacha – Rivadavia – Santiago del Estero.

Corte en Gorostiaga y Alvear

  • Línea 8 (vuelta): Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao.
  • Línea 9 (vuelta): Llerena – Marcial Candioti.

Av. Aristóbulo del Valle entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)

  • Línea 11 (vuelta): Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos.

Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y primer acceso RN 168)

  • Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): Dr. Esteban Laureano Maradona – Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca – Guillermo Estévez Boero – L. F. Leloir – Luis Jiménez de Asúa – Dr. Esteban Laureano Maradona.
