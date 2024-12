Revisión Técnica Obligatoria: cómo es el trámite, cuánto cuesta y dónde se realiza

En Santa Fe se solicitan cinco elementos a quien esté al frente de un coche: DNI, carné de conducir, seguro obligatorio, la tarjeta verde y la RTO. Aunque no todas las provincias exigen el trámite, para transitar por la Invencible sin quebrar la ley se debe tener la Revisión Técnica Vehicular al día . Mientras se define una eventual unificación de criterios, en Córdoba sí se requiere, pero en Entre Ríos no.

Cabe recordar que tras tres años de patentar un cero kilómetro, el titular del rodado está obligado a realizar la RTO. Entre 3 y 7 años de antigüedad del vehículo, la revisión técnica es obligatoria cada 2 años. Con más de 7 años de antigüedad, se debe hacer en forma anual.

Qué es y por qué es necesaria la RTO

La Revisión Técnica Obligatoria determina si un vehículo cuenta con las condiciones mínimas de seguridad con el objetivo de prevenir y reducir siniestros por fallas mecánicas.

El sistema Nacional de Revisión Técnica Obligatoria se encuentra regulado por la Ley 24449 en su artículo 34 y su correspondiente reglamentación, artículo 34 inciso 1 del Anexo I del Decreto Nº 779/1995.

Las categorías de la RTO

Los rodados se dividen en categorías. Para este trámite todos aquellos dentro de las clases L, M, N y O tendrá que pasar por los talleres. ¿Qué significan cada categoría?

Categorías L: Vehículo automotor con menos de 4 ruedas (motovehículos).

Categorías M: Vehículo automotor que tiene por lo menos, 4 ruedas y es utilizado para transporte de pasajeros.

Categorías N: Vehículo automotor que tiene por lo menos 4 ruedas y es utilizado para transporte de carga.

Categorías O: Acoplados. Remolques y semirremolque.

Dónde se realiza la RTO

La revisión se debe realizar en los talleres habilitados, correspondiente a la jurisdicción, el lugar donde se encuentre radicado su automóvil.

En Santa Fe, hay 28 puntos para realizar el trámite. Ambas terminales instan a solicitar turnos con anticipación para ser atendidos.

Para ver el listado completo de toda la provincia click aquí

revision tecnica01.jpg Desde este jueves, la RTO aumentará entre 60 y 65% en la provincia de Santa Fe. Foto: La Capital / Archivo.

Qué se necesita para hacer la RTO

Para llevar adelante la Revisión Técnica Obligatoria se deberá contar con:

Cédula de Identificación del vehículo (Tarjeta verde)

Título de propiedad del automotor

CUIT o CUIL del titular registral

Licencia de conductor, vigente y de Clase acorde a la Categoría de vehículo que se va a revisar

Seguro Obligatorio

Último recibo de patente pago

En caso de vehículos automotores propulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), deberán presentar, además:

Cédula de Identificación del Equipo para GNC (tarjeta amarilla)

Oblea de identificación, conforme disposiciones de la Ley 24076 y resoluciones reglamentarias y Resolución 2768/2002 y cc.

Cuánto cuesta la RTO

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) establece un Precio Único del Servicio, fijado en Unidades Fija (UF). Cada UF equivale al precio que publica mensualmente la Agencia Provincial de Seguridad Vial correspondiente a un litro de nafta súper de las estaciones de servicio YPF del Automóvil Club Argentino de Santa Fe.

Para un vehículo de menos de 4 mil kilos, el precio de la RTO alcanza los 39 mil pesos en Santa Fe.

Los dos talleres privados de Rosario ofrecen promociones de pago con tarjeta de crédito hasta tres cuotas sin interés o reintegro con Mercado Pago en días de promoción.

RTO01.jpg

Qué se controla en la RTO

Los controles que se realizan sobre los vehículos en la Revisión Técnica son los siguientes:

Sistema de frenado

Sistema de dirección

Sistema de suspensión

Sistema de transmisión

Sistema de rodamiento

Sistema de iluminación (de faros de cruce, o bajas; de faros de largo alcance o altas; de luces de posición; luces de freno; de giro y adicionales)

Nivel de ruido: Silenciador y sistema de escape.

Emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

Identificación del vehículo: Numeración de motor, Carrocería, chasis, chapa patente (concordancia con la documentación, ubicación reglamentaria, legibilidad

Estado general del vehículo y carrocería: Estado, elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl

Parabrisas, luneta y cristales laterales, que permitan una visión correcta y sin deformaciones (la transmitancia regular de luz, ni inferior al 70% en el caso de los vidrios que no sean parabrisas). No están permitidas las láminas polarizadas. Prescripciones uniformes de los vidrios de seguridad y de los materiales destinados para su colocación en vehículos automotores y sus remolques

Limpiaparabrisas

Espejos retrovisores

Dispositivos del sistema de instrumental y registro de las operaciones.

Accesorios de Seguridad y Elementos para Emergencia (cinturones, apoya cabeza, extintores o matafuegos, balizas triángulo reflectante, botiquín de primeros auxilios etc.)

Qué pasa si no tengo la RTO

"Santa Fe tiene vigente la exigencia de la documentación obligatoria como la RTO", confirmó el titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Carlos Torres, al sumar que solo el 50 por ciento de los coches en condiciones de circular con la oblea cumplen con la revisión. "De los operativos de control se desprende que es una de las infracciones más recurrentes", apuntó el funcionario. En efecto, se indicó que la falta de esta exigencia abarca un 35 por ciento del total de las irregularidades detectadas.

"A quienes no cuentan con la RTO se les hace el acta de infracción, y luego se remite al Juzgado de Faltas para que abonen la multa. En general se les otorga un plazo de 30 días para que formalicen este requisito y una vez presentado se les hace un descuento. No se les secuestra el vehículo al menos que no esté en condiciones de circular por la calle", apuntó Torres para precisar que, en la Región Centro, la RTO es exigible tanto en Santa Fe como en Córdoba, pero Entre Ríos no la solicita.

Sobre este punto que despierta polémica, Torres ahondó: "Es obligatoria para los vehículos registrados en Córdoba y Santa Fe, no así en Entre Ríos. Entonces, nos pusimos de acuerdo en que a los vehículos radicados en Entre Ríos, que pasen por la provincia de Santa Fe y de Córdoba, no se les va a pedir la RTO, por razones obvias. Pero el resto de los vehículos, de acuerdo a la legislación vigente, tanto en Santa Fe como en Córdoba, tienen la obligación de tener la RTO y, por lo tanto, se les va a exigir".

En Santa Fe, no son válidas las revisiones técnicas realizadas en otras jurisdicciones, a excepción de las unidades afectadas e inscriptas como Transporte de Cargas o Pasajeros interjurisdiccional (nacional o internacional).