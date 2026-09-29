La nueva ruta operará en enero y febrero de 2027. También se extenderán los vuelos a Maceió y comenzará la conexión directa con Madrid.

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario sumará otra conexión aérea internacional durante el próximo verano: habrá un vuelo directo a Recife, Brasil, durante enero y febrero de 2027 . La nueva ruta fue confirmada por el gobierno de Santa Fe durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 y se realizará con una frecuencia semanal.

La operación será un vuelo chárter acordado con Ola Operador Mayorista y se suma a una serie de novedades que buscan ampliar la conectividad internacional de la provincia a través de los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo.

En el mismo marco, Santa Fe confirmó la extensión de los vuelos directos desde Rosario a Maceió, que inicialmente estaban previstos durante dos meses y ahora continuarán hasta fines de marzo debido a la demanda registrada.

Recife, un destino muy buscado

Recife, capital de Pernambuco, combina playas de aguas cálidas y piscinas naturales con un importante patrimonio histórico y cultural. Entre sus principales atractivos aparecen el Recife Antigo, donde se encuentran el Marco Zero y la calle Bom Jesus, además del río Capibaribe, que atraviesa la ciudad y es uno de sus rasgos geográficos característicos. La playa de Boa Viagem, con unos 8 kilómetros de extensión, es una de las más conocidas y cuenta con arrecifes que favorecen la formación de piscinas naturales.

La ciudad también ofrece propuestas culturales como el Instituto Ricardo Brennand y el Parque de las Esculturas, además de la Sinagoga Kahal Zur Israel, considerada la primera sinagoga de América.

Rosario también se conecta directamente con Madrid

La nueva ruta a Recife se conoce en una semana clave para el aeropuerto rosarino. Este jueves primero de octubre comenzará a operar el vuelo directo Rosario-Madrid, una conexión regular con Europa a cargo de World2Fly.

Desde el gobierno provincial destacaron que la incorporación de destinos internacionales busca fortalecer tanto el movimiento turístico como las oportunidades comerciales de la región.

“Buscamos consolidar a la provincia como un nodo de conexión internacional. Contar con más frecuencias y destinos directos permite ganar previsibilidad, reducir costes y tiempos de traslado, y fortalecer tanto el turismo como las oportunidades comerciales de nuestra región”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Más vuelos desde Rosario durante el verano

Durante la FIT, las autoridades provinciales también mantuvieron reuniones con representantes de Aerolíneas Argentinas y confirmaron nuevas frecuencias para los próximos meses.

Para el último trimestre de 2026 habrá 21 frecuencias semanales entre Rosario y Aeroparque, además de dos vuelos semanales hacia Ezeiza, Salta e Iguazú.

Para la temporada de verano, en tanto, se ratificaron dos frecuencias semanales a Mar del Plata, cinco a Río de Janeiro, dos a Cabo Frío y un vuelo diario a Florianópolis.

Sauce Viejo amplía a 26 vuelos a Florianópolis

La conectividad internacional también se amplía desde el aeropuerto de Sauce Viejo. La ruta hacia Florianópolis pasó de una programación inicial de 14 vuelos a 26 servicios para la temporada de verano.

Según detalló el gobierno de Santa Fe, las primeras 14 frecuencias se agotaron en apenas 30 días, por lo que se incorporaron otras 12.

El cronograma contempla dos salidas los sábados entre el 26 de diciembre y el 27 de marzo, incluyendo el fin de semana de Semana Santa.

Además, se acordó que el 30% de las plazas de cada vuelo pueda adquirirse de manera individual, sin necesidad de contratar un paquete turístico.

“Empezamos con 14 vuelos y en un mes estaban vendidos. Hoy tenemos 26 y prácticamente no queda disponibilidad. Esto demuestra que la demanda existe y que, cuando el Estado genera condiciones y trabaja junto al sector privado, se abren oportunidades concretas”, afirmó Puccini.

Otras rutas que están en estudio

La agenda de la FIT también incluyó conversaciones para sumar nuevas conexiones internacionales desde Santa Fe.

Con GOL se analizaron alternativas para ampliar las frecuencias hacia Brasil. Con Avianca, la posibilidad de establecer una ruta directa entre Rosario y Bogotá, mientras que con JetSmart se evaluó una eventual conexión con Santiago de Chile y nuevos servicios de cabotaje.

También hubo conversaciones con Copa Airlines sobre futuras operaciones.

La estrategia provincial busca fortalecer de manera conjunta los dos aeropuertos internacionales santafesinos y ampliar la oferta de vuelos disponibles para turismo y actividad económica. “Un aeropuerto con más vuelos significa más turismo, pero fundamentalmente más actividad económica, empleo y oportunidades para el entramado productivo santafesino”, sostuvo Puccini.