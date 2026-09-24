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Tras la paritaria de la UTA, Poletti analizó el impacto en el transporte: ¿se viene un nuevo aumento del boleto de colectivo?

El intendente de Santa Fe remarcó la importancia de haber evitado paros, pero advirtió sobre el desafío financiero que implica el 10,5% de aumento y el bono para los choferes. Poletti evitó confirmar una suba inmediata del precio del boleto de colectivos.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

24 de septiembre 2026 · 11:13hs
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Poletti tras la paritaria de la UTA: Haremos todos los esfuerzos para que impacte lo menos posible en la gente.

José Busiemi

Poletti tras la paritaria de la UTA: "Haremos todos los esfuerzos para que impacte lo menos posible en la gente".

La firma del nuevo acuerdo paritario entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) encendió las alarmas en las arcas municipales y reabrió el debate sobre la sostenibilidad del costo del pasaje.

El entendimiento —que otorga una suba del 10,5% desde septiembre, viáticos diarios de $3.000 y una gratificación de $60.000— compromete la estructura de costos de las empresas del interior del país y presiona sobre la tarifa local.

Sin confirmación de un aumento

Consultado sobre un eventual retoque en el precio del boleto urbano, el intendente santafesino, Juan Pablo Poletti, evitó confirmar una suba inmediata y aseguró que la administración local analiza todas las variables operativas para atenuar el golpe en el bolsillo de los santafesinos. "Vamos a analizar todas las posibilidades para que impacte de la menor manera en la gente", aseveró el jefe municipal.

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Tras la paritaria de la UTA, Poletti analizó el impacto en el transporte: ¿se viene un nuevo aumento del boleto de colectivo?

LEER MÁS: La UTA y la FATAP cerraron la paritaria para el transporte del interior: suba del 10,5% y suma fija de $60.000 para los choferes de colectivos

Si bien Poletti celebró que el diálogo entre el gremio y las cámaras empresarias haya garantizado la paz social sin suspensión de servicios, reconoció la complejidad de la coyuntura: "Ahora está el desafío de ver cómo los empresarios van a poder pagar y cumplir esas obligaciones que asumieron en esta paritaria". En ese sentido, no descartó un mayor esfuerzo fiscal por parte del municipio para subsidiar la oferta.

"Vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que el sistema funcione. Buscaremos articular con el Concejo Municipal alternativas que permitan sostener el servicio y afectar de la menor manera a los usuarios", subrayó Juan Pablo Poletti.

Subsidios nacionales, tarjeta SUBE y el rol del Boleto Educativo

En su diagnóstico sobre el sistema de movilidad urbana, el intendente reavivó las críticas hacia la política de aportes del Gobierno nacional y los reclamos del sector:

Discriminación federal en los fondos: Poletti fustigó la inequidad en la distribución del impuesto a los combustibles, denunciando que los recursos generados en el interior terminan financiando en forma desproporcionada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Demoras en el subsidio a la demanda: recordó que el proyecto de subsidiar directamente al usuario a través de la tarjeta SUBE no llegó a implementarse según las pautas originales, dejando desprotegidas a las jurisdicciones subnacionales.

Liquidación del Boleto Educativo Gratuito: respecto del reclamo de las concesionarias sobre los montos que aporta la Provincia de Santa Fe por el beneficio estudiantil y docente, Poletti aclaró que el dinero ingresa de forma directa a las empresas y que la discusión tarifaria de ese concepto es competencia exclusiva del Gobierno provincial.

UTA Poletti colectivo boleto subsidios
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