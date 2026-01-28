Uno Santa Fe | Boca

La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: "Este año vamos a ganar todo"

El presidente Juan Román Riquelme volvió a marcar el pulso del presente de Boca con una frase que se viralizó rápidamente y reavivó la ilusión de los hinchas

28 de enero 2026 · 17:41hs
La frase de Riquelme que ilusiona a Boca: Este año vamos a ganar todo

El presidente Juan Román Riquelme volvió a marcar el pulso del presente de Boca con una frase contundente que se viralizó rápidamente y reavivó la ilusión de los hinchas: “Este año vamos a ganar todo”.

El mensaje, lanzado en un contexto distendido durante la presentación de los refuerzos, expuso la confianza del presidente xeneize en el nuevo proyecto futbolístico y lo dejó otra vez en el centro de la escena.

Riquelme ilusiona en Boca

El momento se dio fuera del protocolo, lejos del atril y los micrófonos formales. Mientras los nuevos jugadores se probaban la indumentaria, Riquelme se cruzó con Alexis Dassie, periodista partidario e hincha del club, con quien mantiene desde hace años un vínculo cercano y muy visible en el Mundo Boca. Entre bromas y gestos espontáneos, Román comentó cómo les quedaban las camisetas a los refuerzos y accedió a sacarse fotos, en un clima relajado.

El cruce tuvo un punto especialmente emotivo cuando el presidente le regaló a Dassie una camiseta de Boca con la número 10, se la firmó y le pidió que no se la sacara. La escena generó aplausos y sonrisas entre los presentes, reforzando una imagen de cercanía que Riquelme sostiene desde su llegada a la conducción del club.

En ese marco, y con la Copa Libertadores como gran objetivo de la temporada, llegó la frase que encendió la ilusión. No fue un discurso preparado, sino una expresión directa de convicción que sintetizó el optimismo con el que Riquelme observa el futuro inmediato de Boca y el clima que busca construir en este nuevo ciclo.

Boca Juan Román Riquelme
