Unión recibe a Boca con una formación bajo reserva y promesa de partidazo

Unión recibirá este domingo a las 22 a Boca en el 15 de Abril por el Torneo Apertura. Ambos equipos mantienen en secreto sus once titulares

El estadio 15 de Abril volverá a ser escenario de un duelo de alto voltaje cuando Unión reciba este domingo, desde las 22, a Boca por la 11ª fecha del Torneo Apertura . A menos de 24 horas del partido, Unión tiene confirmado su once titular, Boca mantiene dudas pero si definió su lista de convocados, cosa que Unión aún no.

El cruce entre Unión y Boca aparece como uno de los partidos destacados de la fecha. El conjunto dirigido por Leonardo Madelón atraviesa un momento competitivo en la Zona A , donde se mantiene en los primeros puestos y llega con una racha positiva que lo posiciona como uno de los protagonistas del campeonato.

Del otro lado estará el Xeneize, que busca recuperar terreno tras una seguidilla de empates que frenó su crecimiento en la tabla. El equipo que conduce Claudio Úbeda se ubica en la mitad del grupo y necesita sumar para no perder contacto con los puestos de clasificación. El encuentro será arbitrado por Yael Falcón Pérez y contará con transmisión televisiva de TNT Sports Premium.

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Boca llega con dudas en la formación y busca volver al triunfo

En la previa del viaje a Santa Fe, el cuerpo técnico de Boca decidió mantener bajo reserva el equipo titular, una estrategia que suele utilizar cuando analiza variantes tácticas o físicas, pero publico la lista de convocados que se hará presente en el 15 de Abril.

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El conjunto de La Ribera viene de empatar 1 a 1 con San Lorenzo en La Bombonera, resultado que extendió una serie de cuatro igualdades consecutivas como local. Ese escenario generó cierta inquietud en el entorno del club, que esperaba mayor regularidad tras la contundente victoria ante Lanús semanas atrás.

Entre las novedades del plantel aparece el regreso de Alan Velasco, quien dejó atrás una distensión en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda sufrida en la primera fecha del torneo. Su retorno amplía las alternativas ofensivas para el entrenador. En cuanto al equipo, no se descartan retoques en la defensa, donde podrían ingresar Nicolás Figal o Juan Barinaga dependiendo de la decisión final del entrenador.

Unión atraviesa un buen momento y quiere sostener su racha positiva

El equipo santafesino llega con confianza y buenos resultados. En su última presentación protagonizó uno de los partidos más vibrantes del campeonato: el 4 a 4 frente a Independiente en Avellaneda, un encuentro cargado de emociones que dejó sensaciones encontradas en el Tatengue.

Más allá de ese empate, Unión no pierde desde el 6 de febrero, cuando cayó ante Central Córdoba en Santiago del Estero. Desde entonces acumuló tres victorias y tres empates, una racha que lo consolidó entre los mejores equipos de la zona. Ese rendimiento sostiene la ilusión de pelear en los puestos de arriba y llegar con confianza al duelo ante un rival de peso como Boca.

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Las posibles formaciones de Unión y Boca para el partido

Aunque ninguno de los entrenadores confirmó el equipo, las probables alineaciones serían las siguientes.

Posible formación de Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Posible formación de Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Juan Ludueña, Maison Rodríguez, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y la posibilidad de que este recuperado Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Con Unión peleando en la parte alta de la tabla y Boca obligado a sumar, el encuentro promete ser uno de los más atractivos del fin de semana en el Torneo Apertura.