El paciente de 14 años recibió un cardiodesfibrilador subcutáneo para tratar una arritmia ventricular grave y fue dado de alta 24 horas después de la intervención. El hospital pediátrico santafesino sostiene un crecimiento en las cirugías cardiovasculares complejas y busca evitar derivaciones a otros centros del país.

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Un adolescente de 14 años recibió el alta médica luego de una compleja intervención cardíaca realizada en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe, donde por primera vez se aplicó en ese ámbito un cardiodesfibrilador subcutáneo de alta tecnología para tratar una arritmia ventricular grave.

El procedimiento permitió revertir el riesgo de episodios potencialmente fatales en un paciente al que se le diagnosticó una miocardiopatía arritmogénica , una enfermedad que puede generar alteraciones severas del ritmo cardíaco.

La intervención se realizó el miércoles en el Servicio de Hemodinamia del hospital y, tras una evolución favorable, el joven fue dado de alta al día siguiente, apenas 24 horas después del implante.

Desde el equipo médico destacaron que el caso representa un avance en la capacidad del sistema público provincial para resolver patologías cardiovasculares complejas sin necesidad de trasladar pacientes a centros especializados de Buenos Aires.

“Hasta hace tres años estos procedimientos no estaban ni cerca de hacerse en Santa Fe”, señaló la médica del Servicio de Electrofisiología Pediátrica, Melina Canteli, quien participó de la intervención.

Un cambio en la atención pediátrica

El procedimiento se realizó dentro del Programa de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Ministerio de Salud provincial, una estrategia que desde 2024 profundizó la articulación entre los hospitales de mayor complejidad de Santa Fe y Rosario.

Según datos oficiales, el fortalecimiento del programa estuvo acompañado por una inversión de entre 900 y 1.000 millones de pesos en los últimos dos años destinada a insumos y capacitación de equipos médicos.

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó que la incorporación de tecnología y formación profesional permitió que pacientes con enfermedades complejas puedan ser tratados en la provincia.

“Antes requerían derivaciones a otros centros del país”, señaló el funcionario, y remarcó que el objetivo es que las familias puedan acceder a prácticas de alta complejidad sin alejarse de sus lugares de origen.

En ese marco, el Hospital Alassia completó la Sala de Hemodinamia y durante 2025 incorporó un angiógrafo, una herramienta que permite realizar diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos con menor tiempo de recuperación.

Más cirugías cardiovasculares en el sistema público

El crecimiento de la infraestructura y los equipos especializados también se refleja en la cantidad de intervenciones realizadas.

En el Hospital Alassia, las cirugías cardiovasculares pediátricas pasaron de 11 en 2023 a 22 en 2024, 31 en 2025 y 48 en lo que va de 2026.

Si se suman las intervenciones realizadas en el Alassia, el Hospital Cullen de Santa Fe y el Hospital Vilela de Rosario, el sistema provincial pasó de 59 cirugías cardiovasculares pediátricas en 2023 a 83 en 2024, 82 en 2025 y 76 durante este año.

El diagnóstico de una enfermedad silenciosa

Canteli explicó que el paciente ingresó a fines de junio con una taquicardia ventricular sostenida, una arritmia considerada grave. Luego de la atención inicial, el equipo médico comenzó una serie de estudios que permitieron determinar la enfermedad de base.

El diagnóstico se realizó mediante ecocardiograma Doppler, resonancia cardíaca y análisis genéticos, herramientas que ya forman parte de la capacidad instalada del hospital.

La especialista explicó que el adolescente no tenía antecedentes cardiovasculares relevantes y que sus controles previos habían sido normales, por lo que se trató de un cuadro de rápida evolución.

El dispositivo colocado funciona como un sistema de protección frente a nuevas arritmias peligrosas. A diferencia de otros modelos, el cardiodesfibrilador subcutáneo no necesita ingresar al corazón, lo que reduce riesgos de infección y facilita la recuperación.

“El paciente recibe un tratamiento de la misma calidad que tendría en centros de mayor complejidad”, afirmó Canteli, quien destacó el crecimiento de la cardiología y electrofisiología pediátrica en Santa Fe.