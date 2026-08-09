Uno Santa Fe | Santa Fe | Alassia

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

El paciente de 14 años recibió un cardiodesfibrilador subcutáneo para tratar una arritmia ventricular grave y fue dado de alta 24 horas después de la intervención. El hospital pediátrico santafesino sostiene un crecimiento en las cirugías cardiovasculares complejas y busca evitar derivaciones a otros centros del país.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de agosto 2026 · 11:53hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Un adolescente de 14 años recibió el alta médica luego de una compleja intervención cardíaca realizada en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de Santa Fe, donde por primera vez se aplicó en ese ámbito un cardiodesfibrilador subcutáneo de alta tecnología para tratar una arritmia ventricular grave.

El procedimiento permitió revertir el riesgo de episodios potencialmente fatales en un paciente al que se le diagnosticó una miocardiopatía arritmogénica, una enfermedad que puede generar alteraciones severas del ritmo cardíaco.

La intervención se realizó el miércoles en el Servicio de Hemodinamia del hospital y, tras una evolución favorable, el joven fue dado de alta al día siguiente, apenas 24 horas después del implante.

Desde el equipo médico destacaron que el caso representa un avance en la capacidad del sistema público provincial para resolver patologías cardiovasculares complejas sin necesidad de trasladar pacientes a centros especializados de Buenos Aires.

Hasta hace tres años estos procedimientos no estaban ni cerca de hacerse en Santa Fe”, señaló la médica del Servicio de Electrofisiología Pediátrica, Melina Canteli, quien participó de la intervención.

Un cambio en la atención pediátrica

El procedimiento se realizó dentro del Programa de Cardiopatías Congénitas impulsado por el Ministerio de Salud provincial, una estrategia que desde 2024 profundizó la articulación entre los hospitales de mayor complejidad de Santa Fe y Rosario.

Según datos oficiales, el fortalecimiento del programa estuvo acompañado por una inversión de entre 900 y 1.000 millones de pesos en los últimos dos años destinada a insumos y capacitación de equipos médicos.

El secretario de Tercer Nivel de Atención, César Pauloni, destacó que la incorporación de tecnología y formación profesional permitió que pacientes con enfermedades complejas puedan ser tratados en la provincia.

“Antes requerían derivaciones a otros centros del país”, señaló el funcionario, y remarcó que el objetivo es que las familias puedan acceder a prácticas de alta complejidad sin alejarse de sus lugares de origen.

En ese marco, el Hospital Alassia completó la Sala de Hemodinamia y durante 2025 incorporó un angiógrafo, una herramienta que permite realizar diagnósticos y tratamientos mínimamente invasivos con menor tiempo de recuperación.

Más cirugías cardiovasculares en el sistema público

El crecimiento de la infraestructura y los equipos especializados también se refleja en la cantidad de intervenciones realizadas.

En el Hospital Alassia, las cirugías cardiovasculares pediátricas pasaron de 11 en 2023 a 22 en 2024, 31 en 2025 y 48 en lo que va de 2026.

Si se suman las intervenciones realizadas en el Alassia, el Hospital Cullen de Santa Fe y el Hospital Vilela de Rosario, el sistema provincial pasó de 59 cirugías cardiovasculares pediátricas en 2023 a 83 en 2024, 82 en 2025 y 76 durante este año.

El diagnóstico de una enfermedad silenciosa

Canteli explicó que el paciente ingresó a fines de junio con una taquicardia ventricular sostenida, una arritmia considerada grave. Luego de la atención inicial, el equipo médico comenzó una serie de estudios que permitieron determinar la enfermedad de base.

El diagnóstico se realizó mediante ecocardiograma Doppler, resonancia cardíaca y análisis genéticos, herramientas que ya forman parte de la capacidad instalada del hospital.

La especialista explicó que el adolescente no tenía antecedentes cardiovasculares relevantes y que sus controles previos habían sido normales, por lo que se trató de un cuadro de rápida evolución.

El dispositivo colocado funciona como un sistema de protección frente a nuevas arritmias peligrosas. A diferencia de otros modelos, el cardiodesfibrilador subcutáneo no necesita ingresar al corazón, lo que reduce riesgos de infección y facilita la recuperación.

El paciente recibe un tratamiento de la misma calidad que tendría en centros de mayor complejidad”, afirmó Canteli, quien destacó el crecimiento de la cardiología y electrofisiología pediátrica en Santa Fe.

Alassia adolescente cirugías cardíacas
Noticias relacionadas
Va a ser un Niño fuerte, pero no estamos hablando de algo nunca visto, advirtió un especialista.

"Va a ser un Niño fuerte, pero no estamos hablando de algo nunca visto", advirtió un especialista

La Organización Meteorológica Mundial prevé un Niño comparable al de 1997, aunque advierte: Ningún evento es similar al anterior

La Organización Meteorológica Mundial prevé un Niño comparable al de 1997, aunque advierte: "Ningún evento es similar al anterior"

Golpe al sector productivo: la desregulación nacional dispara la tarifa eléctrica para 340 grandes industrias en Santa Fe.

Tarifazo eléctrico: la desregulación nacional golpea a 340 grandes industrias de Santa Fe

Santa Fe avanza con la creación de la línea 135 para atender crisis de salud mental

Santa Fe avanza con la creación de la línea 135 para atender crisis de salud mental

Lo último

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Último Momento
Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Las cirugías cardíacas pediátricas complejas crecieron en Santa Fe: el Alassia pasó de 11 intervenciones en 2023 a 48 en 2026

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Parte de la Selección Argentina viajará a Rosario para acompañar a Messi en la despedida de su padre

Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Madelón, con la chance de repetir la misma fórmula en Unión

Ignacio Malcorra: Siempre quise volver a Unión, estoy muy feliz

Ignacio Malcorra: "Siempre quise volver a Unión, estoy muy feliz"

Toda la acción del básquet santafesino: resultados de Inferiores, U19 y Desarrollo

Toda la acción del básquet santafesino: resultados de Inferiores, U19 y Desarrollo

Ovación
Colón mira de reojo a sus competidores: qué partidos pueden mover la tabla de la Zona A

Colón mira de reojo a sus competidores: qué partidos pueden mover la tabla de la Zona A

Banco Provincial se hizo fuerte en Cabaña Leiva y venció a La Salle Jobson

Banco Provincial se hizo fuerte en Cabaña Leiva y venció a La Salle Jobson

Torneo Clausura: todos los partidos que se jugarán este domingo

Torneo Clausura: todos los partidos que se jugarán este domingo

Se disputó parcialmente la última fecha del ascenso liguista

Se disputó parcialmente la última fecha del ascenso liguista

Un desconocido Santa Fe Rugby cayó ante CAE en el Regional del Litoral

Un desconocido Santa Fe Rugby cayó ante CAE en el Regional del Litoral

Policiales
Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Emboscada criminal en Bº General López: lo acribillaron a balazos por la espalda en la calle y a plena luz del día

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Triste confirmación: el cuerpo hallado a la altura del club Náutico Sur es el de Fernando Cappi, el kitesurfista buscado intensamente

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe