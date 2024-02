Presentaron un amparo colectivo para que se restituyan los subsidios al transporte público de pasajeros

"Hay que recordar el último Presupuesto Nacional no fue aprobado por el Congreso porque el gobierno nunca lo envió", detalló el ex concejal de Rosario, y amplió: "En campaña electoral el actual presidente (Javier Milei) le pidió al otro candidato que era ministro de Economía (Sergio Massa) que no envíe el Presupuesto porque lo quería elabora él si era presidente, nunca lo mandó y pidió la prórroga del anterior, donde está el Fondo Compensador".

Además, indicó: "Mediante comunicados oficiales, el gobierno anunció que eliminaba el Fondo Compensador, que va a las distintas provincias del país porque recordemos que nosotros, más alá de que gobierne quién gobierne, siempre hemos reclamado por la discriminación que hemo sufrido porque la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que conforman el Amba, tienen un régimen privilegiado con más subsidios que las provincias".

"Todavía continúa este Fondo al Amba y lo eliminaron para el resto de las provincias, lo que es absolutamente ilegal porque está prorrogado el Presupuesto y está vigente el Fondo y está decisión de ninguna manera se puede hacer de manera unilateral", enfatizó Sukerman, y aclaró que con le pedido de amparo lo que se busca es que "no se elimine el Fondo y se actualicen sus montos que con la inflación quedaron totalmente desfasados".

"Los afectados por la eliminación del Fondo son las provincias, los municipios y los usuarios del transporte público", explicó Sukerman, y resaltó que la importancia de la presentación que hizo la FunDesc en conjunto con los vecinos de Rosario es que "si la Justicia nos da la razón, tiene efecto hacia todo, es decir, derogatorio, por lo tanto, se beneficiaría la ciudad de Rosario, la provincia de Santa y todas las ciudades del resto de las provincias del país".

Qué dice el amparo colectivo contra el Fondo Compensador

El Área de Litigio Estratégico de la FunDESC presentó una acción de amparo colectivo en la que junto con vecinos de la ciudad de Rosario y la Asociación Vecinal del Barrio Parque Casas de Rosario le piden al Poder Judicial Federal se declare la vigencia del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.

En la presentación se recuerda que el subsidio está integrado por la suma de $85 mil millones como piso, más un 211,4%, equivalente a la inflación durante el año 2023 (correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 2023, publicado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) o el sistema de actualización y preservación del valor del Fondo que el Tribunal considere adecuado.

Asimismo, se pide que "se deje sin efecto y se declare inválida toda vía de hecho, acto o norma que elimine o restrinja el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y su distribución entre los beneficiarios legales".

Por otra parte, destaca que "la medida afecta directamente a millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse y perjudica (destroza) el tejido social y productivo del país, además de mutilar los servicios de transporte municipales que tienen riesgo de desaparecer".

También, señala que "el inminente inicio del ciclo lectivo 2024 conlleva la necesidad de utilización diaria del sistema de transporte público de pasajeros para niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes, asistentes escolares que, junto con trabajadores y jubilados, también deben trasladarse cada día".

"De tal manera, la quita de subsidios del Estado Nacional al sistema de transporte público de pasajeros urbano y suburbano significará una mayor tarifa para ellos que, de incrementarse según los valores que públicamente se informan, será impagable para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables", concluye.