Fuerte suba del interurbano: el gobierno provincial autorizó un aumento de hasta el 145% en el precio del boleto

El gobierno provincial recordó que las actualizaciones del 145% de los diversos cuadros tarifarios "serán las máximas aplicables en cada caso, pudiendo el prestador del servicio establecerla en montos inferiores previa comunicación y aprobación de la Secretaría de Transporte y Logística del Ministerio de Desarrollo Productivo".

Desde la Atap

"El último incremento fue el de 60% el 20 de diciembre, pero contemplaba la actualización más que nada entre marzo y septiembre del año 2023", había adelantado Leandro Sólito, referente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), a UNO Santa Fe hace algunas semanas.

"No querrán dar todavía el aumento de boleto hasta no contar con esos factores para no tener que tocarlos dos veces De todos modos, y probablemente con esta inflación y al no haber más subsidio nacional, la tarifa va a ser una de las herramientas que tendrá más fluidez que antes", anticipó Solito, previendo actualizaciones más continuas.

Solito declaró que "el gobierno de la provincia tendría que empezar a entender y a darle de prioridad al transporte. Porque a nivel ciudad hay otras opciones como bicicletas, pero a nivel provincial van a volver a aparecer transportes alternativos ilegales que van a poner una tarifa un poco más barata".

El referente de Atap también pidió que provincia comience a subsidiar el 100% del boleto educativo gratuito, ya que "va a la demanda y no a la oferta, porque los pasajeros estudiantes que utilizan el boleto están identificados".

"Es de carácter restrictivo porque en menos de 100 kilómetros pueden usar el boleto educativo dos veces por día, y en más de 100 dos veces por semana. Entonces es un subsidio que guía la demanda, que si bien va la empresa, la empresa lo tiene que justificar con los antecedentes, está todo en el sistema registrado", señaló para concluir.