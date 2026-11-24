René S. fue imputado por amenazas, lesiones leves y privación ilegítima de la libertad luego de la denuncia por violencia de género de la mujer de 37 años

La Justicia santafesina dictó este sábado una orden de prisión preventiva para un hombre de 47 años por un caso de violencia de género en Roldán . Según los investigadores, el sospechoso retuvo a la víctima y le dio una golpiza en la exruta 9 , donde pasó más de una hora privada de su libertad .

La influencer María Florencia Ferré contó el episodio el último martes mediante un video publicado en redes sociales. Un día después, su expareja fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI). Luego de la audiencia imputativa, el acusado pasará al menos 30 días tras las rejas como parte del proceso penal.

El fiscal Martín Sanguinetti Marull había solicitado un plazo de tres meses para la medida cautelar. La jueza Paula Álvarez estableció un período más corto, aunque habilitó la posibilidad de pedir una prórroga. Además, aceptó la calificación legal de los delitos atribuidos a René S. en base a la evidencia recogido en el transcurso de la semana.

Amenazas y golpes en la exruta 9

Tras la apertura de la investigación, el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) imputó al detenido por privación ilegítima de la libertad agravada, amenazas coactivas y lesiones leves dolosas. En este último caso se mencionan dos agravantes: la relación de pareja que había tenido con la denunciante y el contexto de violencia de género.

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De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía Regional de Rosario, René S. se comunicó por Whatsapp con su ex y la citó este lunes a las 19.50 en el cruce de Córdoba y Santa Fe. La mujer aceptó la invitación para subir a su camioneta y empezaron a conversar. Tal como había ocurrido en ocasiones anteriores, el conductor insistió en retomar la relación. Cuando ella se negó, le exigió que le diera su teléfono celular para revisar el historial de conversaciones.

Violencia de género

La reacción del dueño de la Chevrolet S10 dio paso a un calvario que se extendió más de una hora y media, hasta que ella consiguió volver a su casa con el compromiso de no denunciar lo sucedido. El automovilista fue hasta Casilda y volvió sin hacer caso a los pedidos de la víctima para que le permitiera bajarse. En el trayecto la agredió físicamente de varias formas e incluso la amenazó con una maza.

El imputado emprendió la marcha hacia el oeste por la Ruta Nacional 1V09, paralela a la autopista Rosario-Córdoba. Manejaba a alta velocidad y realizaba maniobras peligrosas mientras insultaba a su acompañante. Cuando llegaron a la zona de Punta Chacra, dobló hacia una calle de tierra y frenó. Entonces, Ferré se bajó y salió corriendo de regreso al corredor principal, pero su expareja la agarró del cabello y la tiró al piso. A continuación, le dio patadas en los muslos y la obligó a subir a la camioneta nuevamente.

El detenido reanudó la marcha, pasó por San Jerónimo y Carcarañá para acercarse a la zona de Casilda. En un momento del viaje, la víctima trató de interrumpir el recorrido y recibió un puñetazo en el ojo izquierdo después de un giro en U. El trayecto concluyó a las 21.40 en inmediaciones de la casa de la influencer. Dos días después, la PDI arrestó al conductor por la denuncia de la mujer.