La instalación permitirá sumar equipamiento y personal especializado para reforzar la prevención y la respuesta a siniestros en aguas, puertos y buques

La construcción de la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (Sipa) de la Prefectura Naval Argentina en San Lorenzo registra avances. En el predio ubicado en la intersección de Mosconi y Francia ya se construyó un playón de 19 por 22 metros y se levantaron grandes columnas que sirven de estructura para los primeros espacios de la futura instalación.

El lugar ya cuenta con una garita de seguridad que brinda protección de la fuerza federal al barrio Díaz Vélez durante las 24 horas. La dependencia dispondrá de una autobomba para cubrir incendios en toda la ciudad.

El intendente Leonardo Raimundo y el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore, visitaron el miércoles pasado el lugar para conocer la evolución de los trabajos. Participaron de la recorrida autoridades de Prefectura: el prefecto general Raúl Pascal, director de la Región Centro; el prefecto mayor Javier Giannattasio, de la Prefectura de Zona Bajo Paraná; el jefe de Prefectura San Lorenzo, Gustavo Albornoz, y el jefe de la Estación Sipa, subprefecto Mirco Gómez Achón.

Durante la visita, Raimundo dedicó un reconocimiento al prefecto general (retiro en servicio) Rogelio Gustavo Pellegrino –actual presidente del Círculo de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina–, destacando sus gestiones iniciales y su impulso para la radicación y puesta en marcha de esta obra estratégica para la ciudad.

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Alcance operativo en San Lorenzo

Una Estación Sipa es una unidad especializada de la Prefectura Naval Argentina diseñada para responder de manera integral ante emergencias náuticas, incendios e incidentes ambientales en una zona de intensa actividad portuaria como el Cordón Industrial. Su puesta en marcha dotará a la región de personal capacitado para ejecutar tareas críticas que abarcan la búsqueda y el rescate de personas en ríos y zonas navegables –incluyendo asistencias a embarcaciones y salvamentos en altura o espacios confinados dentro de buques–, así como la prevención y extinción de incendios en terminales, muelles y naves, junto con la realización de peritajes posincendio.

Además, la dependencia tendrá a su cargo el control y mitigación de derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas en el agua, la búsqueda y desactivación de artefactos explosivos, y las inspecciones subacuáticas para supervisar el reflotamiento de embarcaciones hundidas que obstruyan el canal de navegación.

A estas labores operativas se suman funciones técnicas de fiscalización y prevención, tales como las inspecciones para habilitar muelles y empresas que operen en zona portuaria, la autorización y el control de trabajos en frío y en caliente, y el dictado de capacitaciones sobre seguridad contra incendios y protección ambiental.

Equipamiento de última generación

Para llevar adelante estas operaciones, la nueva dependencia contará con recursos específicos de alta complejidad, entre los que se destacan autobombas, motobombas, embarcaciones, motos de agua, equipos de respiración autónoma, dispositivos para la medición de gases, equipamiento de protección personal y barreras y elementos para el control de derrames ambientales.

El desarrollo del proyecto es fruto de un trabajo articulado que cuenta con la colaboración de la Municipalidad de San Lorenzo, empresas, gremios, cámaras y entidades vinculadas a la actividad portuaria, además de aportes particulares y la participación activa del personal de Prefectura.

El intendente subrayó la gran trascendencia de la obra, remarcando que sumará una capacidad de respuesta inédita y altamente especializada para atender situaciones de riesgo tanto en el río Paraná como en todo el complejo portuario del Cordón Industrial.