El fiscal Matías Merlo, quien junto a su colega Susana Peppino lleva adelante la causa por el femicidio de Julieta Del Pino en Berabevú, señaló que el hecho de que existiera una relación entre la joven y el imputado Cristian Romero, y que el crimen se cometiera en un contexto de violencia de género son agravantes suficientes "como para solicitar la pena de prisión perpetua".

Julieta Del Pino, la chica asesinada este fin de semana en el sur de la provincia.

En declaraciones a LT8 de Rosario, Merlo fue consultado sobre si el hecho de que se determinara que hubo algún tipo de relación entre Julieta y Romero agravaba la situación del imputado y al respecto explicó que "nosotros calificamos el hecho con dos agravantes: una por el vínculo, la otra por la circunstancia de femicidio por ser en contexto de violencia de género. Consideramos que por cómo se da la secuencia de los hechos, que hubo una relación, que el la busca para tener contacto y ella no quería, de golpearla, y de ahorcarla, esto es pena de prisión perpetua. Esto es provisorio, pero consideramos que estos agravantes están".

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se refirió luego a los elementos de prueba hallados y que comprometen a Romero, como las imágenes de las cámaras de seguridad de Berabevú "donde se ve a Julieta a las 23 pasando con su bicicleta. Inmediatamente atrás pasa el vehículo del imputado. Además, se tomaron declaraciones de amigas de la chica, quienes esgrimen que ella había tenido una relación sentimental no formal con el joven, que en un momento se había cortado y ella lo había bloqueado".

Merlo detalló luego que dos días antes del crimen ella lo desbloqueó y Romero le pidió que se vieran, aunque la chica desistió del encuentro. " También tenemos las declaraciones testimoniales del hermano de la chica y de un amigo que le recriminaron que había mentido al decir que se había ido a dormir antes la noche del crimen. “Romero reaccionó muy nervioso ante eso”, describió Merlo.

"En base a esos datos se ordenó el allanamiento del domicilio y el descubrimiento trágico en el patio del inmueble. El cuerpo tenía cal y tierra arriba y estaba tapado con una loza de cemento y un tanque de agua. Ahora restan hacer todas las pruebas biológicas tanto del cuerpo de Julieta como del lugar del hecho, Además tenemos la autopsias donde la chica evidenciaba golpes en el rostro, posteriormente la estrangula. El resultado es muerte por ahorcamiento pero también mostraba lesiones por arrastre en los glúteos que es cuando la lleva hasta el lugar donde la enterró", comentó Merlo sobre cómo se descubrió el cuerpo de Julieta.

El fiscal dijo también que no se habían hallado indicios de que otra persona hubiera participado en el crimen de Julieta, aunque destacó que se va a investigar toda la secuencia a los fines de no descartar nada". También aludió a que "por el momento" no se determinó que la chica hubiera recibido mensajes agraviantes o intimidatorios. "De todos modos -agregó- estamos solicitando la apertura de su teléfono y también estamos en la búsqueda del teléfono de Julieta".