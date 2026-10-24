Los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI identificaron al albañil por las imágenes que quedaron registradas en las cámaras de la zona

Cayó un albañil por ser el presunto autor del robo a una panadería ubicada en 4 de Enero y Crespo de Santa Fe

Este fin de semana, en un edificio en construcción ubicado en Hipólito Irigoyen de la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Sección Delitos Calificados de la Policía de Investigaciones PDI aprehendieron a un albañil identificado como M. E. R., de 23 años, que es investigado como presunto autor del robo cometido el miércoles 21 de octubre en una panadería ubicada en inmediaciones de 4 de Enero y Crespo.

El robo se conoció a partir de un llamado a la central de emergencias 911, cuyos operadores enviaron oficiales al comercio. Allí, el denunciante relató que las puertas de ingreso habían sido forzadas y que faltaban una balanza, alrededor de 65.000 pesos en efectivo y mercadería.

Imágenes

Los pesquisas relevaron y analizaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, y así identificaron al presunto autor, quien trabajaría en una obra en construcción de la zona. El aprehendido M. E. R. de 23 años, trabajaba en la construcción de un edificio ubicado sobre calle Hipólito Yrigoyen en la zona del macrocentro.

Con ese dato, este viernes por la mañana los pesquisas montaron un puesto fijo de vigilancia en las inmediaciones y localizaron al sospechoso en calle Hipólito Irigoyen, donde lo aprehendieron. En el procedimiento secuestraron dos mochilas, una Samsonite verde agua con detalles en verde oscuro y otra Willison negra con detalles rojos y blancos, y un teléfono celular Motorola gris con la pantalla dañada.

Atribución delictiva al albañil

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y estos hicieron lo propio con el fiscal Guillermo Persello, del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó el registro de un domicilio en la localidad de Sauce Viejo, que el hombre aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo.