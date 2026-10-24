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Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa

Una mujer de 52 años llamó al 911 en calle Estrada al 6.700 para entregar voluntariamente el arsenal que tenía en su vivienda. Entre las piezas incautadas había una granada FMK-2 con su carga activa, proyectiles antiaéreos, un proyectil antitanque y bengalas de mortero. Interviene la Justicia Federal de Santa Fe.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de octubre 2026 · 12:59hs
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Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa.

Barrio Villa Hipódromo: la Brigada de Explosivos secuestró granadas y proyectiles de uso militar en una casa.

El viernes por la tarde, en una vivienda de Estrada al 6.700, en barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe, oficiales de la Brigada de Explosivos (BE) de la Policía de Santa Fe PSF secuestraron granadas, proyectiles de artillería y material pirotécnico de uso militar.

El llamado de una mujer de 52 años a los operadores de la central de emergencias 911 afirmando poseer explosivos dentro de su inmueble, que deberían ser retirados, encendió todas las alarmas y aplicaron el protocolo para estos casos. Llegaron oficiales de Orden Público y Cuerpos que preservaron el lugar, y luego llegaron los especialistas de la Brigada de Explosivos BE de la policía capitalina, que los revisaron, ubicaron dentro de un tolva y luego trasladaron a un lugar seguro y avisaron a la Justicia Federal por tratarse de explosivos de uso exclusivamente militar.

LEER MÁS: Sospechan que abastecían a bandas criminales: secuestraron una docena de armas y casi 500 cartuchos en Barranquitas

La denuncia

El procedimiento comenzó cuando la propietaria del inmueble, una mujer de 52 años, dio aviso a las autoridades de que en su casa guardaba elementos que suponía de alta peligrosidad. Cuando los oficiales de la Brigada de Explosivos BE de la policía capitalina llegaron al lugar, la mujer manifestó de manera categórica su voluntad de entregar el material.

Los oficiales especialistas de la Brigada de Explosivos BE de la policía capitalina, aplicaron de inmediato los protocolos de seguridad correspondientes para prevenir cualquier riesgo para los vecinos del sector, inspeccionaron los artefactos y los trasladaron con urgencia a la base operativa de la BE.

Granadas y bengalas

Entre las piezas secuestradas, los especialistas identificaron una granada de mano FMK-2, granadas y proyectiles de artillería y antiaéreos, un proyectil antitanque y una bomba de iluminación o bengala diseñada para mortero. Según determinaron los oficiales, solo la granada de mano FMK-2 conservaba su carga explosiva.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe (PSF), y estos hicieron lo propio con la Fiscalía Federal de Santa Fe del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF), que tomó intervención por tratarse de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La fiscalía ordenó la confección de las actuaciones correspondientes, la remisión de los registros fotográficos del material secuestrado y que la totalidad de los artefactos permanezca bajo custodia policial permanente de la Brigada de Explosivos BE mientras se investiga su origen, y las posibles derivaciones jurídico penales de su tenencia.

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