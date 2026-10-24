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San Javier: aprehendieron a una mujer investigada por defraudaciones y coacción reiteradas

Sucedió durante un operativo que fue montado con un allanamiento en calle Ñandubay al 600 en el barrio El Triángulo. Los denunciantes la señalaron por el uso de comprobantes de transferencias apócrifos, y cobrar a cambio de datos sobre objetos robados o perdidos y amenazar para exigir dinero.

Juan Trento

Por Juan Trento

24 de octubre 2026 · 13:01hs
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San Javier: aprehendieron a una mujer investigada por defraudaciones y coacción reiteradas

San Javier: aprehendieron a una mujer investigada por defraudaciones y coacción reiteradas

En las últimas horas, en la ciudad de San Javier, pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI, aprehendieron a una mujer en el marco de una investigación por defraudaciones y coacción en concurso real, dirigida por la Unidad Fiscal de San Javier del Ministerio Público de la Acusación MPA, Pablo Lipowy.

La investigación comenzó a partir de distintas denuncias de personas que manifestaron haber sido engañadas para entregar dinero. Entre los hechos investigados figuran el uso de comprobantes de transferencia falsos, el pedido de pagos a cambio de información sobre objetos sustraídos o extraviados y presuntas amenazas para exigir dinero.

Investigación

Los pesquisas del Departamento Operativo de la Región I, Distrito San Javier, de la PDI entrevistaron a testigos, relevaron cámaras de videovigilancia y analizaron cuentas bancarias y billeteras virtuales. Con los elementos reunidos y que fueron elevados al fiscal MPA Lipowy, este pidió y obtuvo una orden de allanamientos para la vivienda ubicada en pasaje Ñandubay al 600, en el barrio El Triángulo.

Elementos probatorios incriminantes

En el procedimiento aprehendieron a una mujer, identificada como V. S. V., presuntamente vinculada con los hechos investigados, y secuestraron un teléfono celular, talonarios de bonos contribución, cartones de bingo y comprobantes relacionados con distintas actividades institucionales, que serán analizados en el marco de la causa.

Atribución delictiva a la mujer

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y esta hizo lo propio con el fiscal MPA Pablo Lipowy, que ordenó que la mujer aprehendida siguiera privada de su libertad, que sea llevada y revisada físicamente en Medicina Legal, que sea identificada y alojada en una dependencia policial de Orden Público de la Unidad Regional XIV San Javier de la Policía de Santa Fe PSF, además del análisis de los elementos secuestrados, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de defraudaciones y coacción en concurso real.

mujer San Javier policía defraudaciones investigación
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