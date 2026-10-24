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Motivo de orgullo: Unión está entre los 100 mejores clubes formadores de futbolistas del mundo

El Tatengue ocupa el puesto 88 de una clasificación elaborada por el Observatorio del Fútbol CIES, que analiza el desarrollo de jugadores en 49 ligas de Primera División

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 12:42hs
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Unión está entre los mejores 100 clubes formadores de jugadores del mundo.

Unión está entre los mejores 100 clubes formadores de jugadores del mundo.

El CIES Football Observatory publicó su clasificación anual de instituciones formadoras de futbolistas, en la que tres clubes argentinos aparecen entre los primeros cuatro puestos de un ranking mundial. Pero además, la principal novedad es que dentro de la lista de los mejores 100 clubes, aparece Unión.

Y no es para menos, ya que en los últimos años, es moneda corriente la aparición de futbolistas surgidos de las divisiones inferiores de la institución rojiblanca. Está claro que Unión tiene como política deportiva promover a los jugadores de sus canteras, que primero se consolidan en el equipo y posteriormente son transferidos.

El Tate se ubica en el puesto 88 de los mejores clubes del mundo

El protagonismo argentino se extendió más allá del top cinco, con siete instituciones del país entre los 30 primeros lugares del ranking. Rosario Central quedó en la posición 14, Newell’s Old Boys en la 20, San Lorenzo entre los puestos 25 y 26 según la fuente consultada.

Por su parte, Argentinos Juniors cerró ese grupo en el entorno del puesto 29 ó 30. Más atrás aparecieron Lanús (34°), Racing (35°), Estudiantes (50°), Independiente (51°), Belgrano (53°), Banfield (65°), Talleres (76°), Unión (88°) y Gimnasia de La Plata (97°), además de Huracán e Instituto en posiciones más rezagadas.

LEER MÁS: Unión necesita el empuje del 15 de Abril para sostener la ilusión de los playoffs

El índice no se limita a contabilizar la cantidad de jugadores egresados de las inferiores: también pondera el nivel competitivo de los partidos disputados durante el último año, los minutos acumulados en ese período y la edad de los futbolistas, con una valoración más favorable para los más jóvenes.

Para que un futbolista sea considerado producto de la cantera de un club, el CIES Football Observatory exige que haya permanecido al menos tres temporadas en esa institución entre los 15 y los 21 años, inclusive. Este criterio permite comparar entidades de distintas partes del mundo a partir de un parámetro común.

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