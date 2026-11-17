Pronóstico en Santa Fe: anticipan una semana con nubosidad y posibles lluvias El martes comenzó con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 19,4°. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, se espera una semana con nubosidad variable, máximas de hasta 29° y baja probabilidad de lloviznas y lluvias aisladas hacia el viernes. 17 de noviembre 2026 · 08:02hs

UNO Santa Fe El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada parcialmente nublada y con una temperatura de 19.4º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 29°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables. En el día de la fecha, se observa el pasaje de un frente frío sobre la región, lo que permite que las condiciones tiendan a estabilizarse, con nubosidad variada durante la jornada. No obstante, las condiciones se mantendrán con un cierto grado de inestabilidad, nubosidad variada y mejoramientos temporales, no descartándose eventos de lloviznas y/o lluvias débiles aisladas hacia finales de la semana por la configuración de las masas de aire. Con respecto a las temperaturas, se espera un leve descenso de los registros a partir de la jornada de hoy, principalmente en las mínimas.

Miércoles con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 29º. Vientos leves a moderados de dirección sur/sureste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente nublado a nublado con condiciones relativamente estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 18º máxima 28º. Vientos leves de dirección este/sureste, rotando a leves de dirección este. Por último para el viernes se espera cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables con una baja probabilidad de lloviznas y/o lluvias dispersas durante la jornada. Temperaturas en suave descenso: mínima 18º y máxima 27º. Vientos leves de dirección este, rotando a leves de dirección suroeste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal