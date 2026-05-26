Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: más del 60% están en corredores nacionales

De los 135 radares fijos, las rutas nacionales cuentan con 87, mientras que las provinciales con 48. El nivel de peligrosidad pone a la RN 11, la 9, la 34 y la 33 al frente de la lista

Los radares de control de velocidad pueden transformarse en un dolor de cabeza para los conductores, pero son necesarios para controlar la seguridad vial. Según el último informe de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), hay 135 radares fijos en las rutas que atraviesan a lo largo y a lo ancho la provincia de Santa Fe .

De la totalidad, el 64,44% (87 dispositivos) se posicionan en corredores nacionales, mientras que el 35,56% restante (48 unidades) se ubican en los caminos provinciales . En ese sentido, los controles de velocidad se sitúan en “locaciones de alto riesgo”, con la finalidad de reducir el número de víctimas y prevenir choques. Según el Código de Faltas de Tránsito provincial, una multa por exceso de velocidad en rutas, autopistas o autovías empieza en $167.100, pero puede duplicarse según tipo de infracción y antecedentes del conductor.

Manejar a altas velocidades reduce el tiempo de reacción ante una maniobra inesperada y aumenta el riesgo ante los obstáculos que presentan el mal estado de estas rutas, con gran cantidad de baches, banquinas descalzadas y falta de iluminación. No es un detalle menor que tres de las rutas nacionales calificadas como las más “peligrosas”, tal como relevó La Capital en un informe, son también las que mayor cantidad de radares de velocidad poseen. El ranking de cantidad de radares lo encabeza la ruta nacional 11, y le siguen la 9, la 33 y la 34.

Estos dispositivos funcionan bajo el ala de la APSV, que se encarga de la fiscalización y homologación de los radares de velocidad. Es decir, para que se habiliten estos tipos de controles, no depende únicamente de la voluntad de una municipalidad o comuna, sino que pasa por el gobierno provincial. Ahora bien, según la posición del radar y origen del infractor, la recaudación de las multas se divide en diferentes partes, entre las que algunas de esas porciones van a parar a arcas municipales y otras a la administración provincial.

“Cuando hay ojos mirando lo que pasa arriba de las rutas, obviamente la gente se cuida mucho más y todas las medidas que nosotros podemos tomar para controlar son preventivas de los siniestros viales”, afirmó Carlos Torres, secretario de la APSV, y agregó, sobre la importancia de estos dispositivos: “Tenemos comprobado que en algunos lugares donde no existían los radares, el 50% de los autos pasaban con exceso de velocidad. Una vez colocado el dispositivo, a los 4 o 5 meses en ese mismo punto la cifra de vehículos que pasaba con exceso de velocidad cayó 30 o 35 puntos".

Teniendo en cuenta que la red nacional de rutas que atraviesan la provincia de Santa Fe asciende a 2.700 kilómetros, hay un radar fijo cada 31 kilómetros. En cuanto a los corredores provinciales, cuya extensión es de 13.508 kilómetros, hay un dispositivo de control de velocidad fijo cada 281 kilómetros. En ambos casos no se contabilizan los radares móviles, cuya ubicación, tal como lo indica su nombre, varía.

La ruta nacional 11 y la 9, las que lideran el ranking

En el conteo de los corredores que suman la mayor cantidad de radares en la provincia, cuatro rutas nacionales se imponen ampliamente al resto y no es pura casualidad. La RN11, la RN9, la RN33 y la RN34 encabezan el ranking de corredores con mayor cantidad de dispositivos de control de velocidad en Santa Fe, con el peligro de estas vías como factor fundamental.

La ruta nacional 11 es sin lugar a dudas la líder absoluta de la lista y casi que duplica a sus más cercanas perseguidoras. Este corredor cuenta con 27 radares de velocidad fijos: 3 en Sauce Viejo (en los kilómetros 446, 450,5 y 555,5; cada uno cubre ambos sentidos), 4 en Villa Ocampo (km 872 y km 873; dos equipos en cada punto), 4 en Reconquista (km 783,3 y km 785,9; dos equipos en cada punto), 4 en Calchaquí (km 673,5 y km 674,6; dos equipos en cada punto), 4 en Granadero Baigorria (km 315 y km 318,4; dos equipos en cada punto), 2 en Desvío Arijón (km 435 y km 438,9; un equipo por punto cubriendo ambos sentidos), 2 en la Circunvalación Oeste de Santa Fe (km 469,8; ambos en sentido descendente), 2 en San Justo (km 564,7 ascendente y km 569,1 descendente), 1 en Coronda (km 424; un equipo que cubre ambos sentidos), 1 en Llambí Campbell (km 519; un equipo para ambos carriles) y 1 en Videla (km 547,8; cubre ambos sentidos).

radares circunvalacion y ovidio lagos Radares de velocidad en Circunvalacion y Ovidio Lagos Foto: Héctor Rio / La Capital

La ruta nacional 9 se ubica como la segunda con mayor cantidad de controles en la provincia, con 15 radares fijos en total. Cuenta con 4 radares en Cañada de Gómez (km 374,9 y km 361; con dos equipos en cada punto), 3 en Roldán (en el km 325 sentido este-oeste, km 329,1 oeste-este y km 333 oeste-este), 2 en San Jerónimo Sud (km 339,1 ascendente y km 340 descendente), 2 en Carcarañá (km 351 ascendente y km 352,7 descendente), 2 en Correa (km 360,1 ascendente y km 362,2 descendente) y 2 en Armstrong (km 395,6 ascendente y km 396,5 descendente).

La 34 y la 33, en tercer y cuarto puesto

La ruta nacional 34 se posiciona en el tercer lugar del despliegue provincial con un total de 13 radares fijos, y es identificada además por las autoridades como una de las más peligrosas. Este trayecto cuenta con 2 radares en Totoras (km 55,5; uno ascendente y otro descendente), 2 en San Genaro (km 86,5 y km 84,1), 2 en Luis Palacios (km 20,50 y km 22; ambos en sentido ascendente), 2 en San Vicente (km 169,5 ascendente y km 170,2 descendente), 1 en Lucio V. López (km 35,4; cubriendo ambos sentidos), 1 en Las Bandurrias (km 110,5; cubre ambos sentidos), 1 en Casas (km 119,7; un equipo para ambos sentidos), 1 en San Martín de las Escobas (km 152,5; un equipo que cubre ambos sentidos) y 1 en Rafaela (km 216,6; en sentido ascendente).

Por su parte, la ruta nacional 33 completa el grupo principal de fiscalización con 12 radares fijos operativos en los tramos santafesinos. El desglose de este corredor incluye 2 radares en Zavalla (km 773,4 y km 775,8; ambos en sentido ascendente), 2 en Pujato (km 753,8 ascendente y km 756,1 descendente), 2 en Firmat (km 687,5 descendente y km 685,9 ascendente), 2 en Sancti Spiritu (km 587 ascendente y km 587,3 descendente), 2 en Amenábar (km 567 ascendente y km 567,4 descendente), 1 en Venado Tuerto (km 633; sentido descendente) y 1 en Paraje La Rabiola (km 651,25; cubriendo ambos sentidos de circulación).

La lista completa de radares de velocidad en la provincia de Santa Fe

El listado completo:

Ruta nacional 11 (27 radares) Villa Ocampo: KM 872 (2 radares) y KM 873 (2 radares). Reconquista: KM 783,3 (2 radares) y KM 785,9 (2 radares). Calchaquí: KM 673,5 (2 radares) y KM 674,6 (2 radares). Granadero Baigorria: KM 315 (2 radares) y KM 318,4 (2 radares). Sauce Viejo: KM 446, KM 450,5 y KM 555,5 (3 radares). Desvío Arijón: KM 435 y KM 438,9 (2 radares). Circunvalación Oeste de Santa Fe: KM 469,8 (2 radares). San Justo: KM 564,7 y KM 569,1 (2 radares). Coronda: KM 424 (1 radar). Llambí Campbell: KM 519 (1 radar). Videla: KM 547,8 (1 radar).

Ruta nacional 9 (15 radares) Cañada de Gómez: KM 374,9 (2 radares) y KM 361 (2 radares). Roldán: KM 325, KM 329,1 y KM 333 (3 radares). San Jerónimo Sud: KM 339,1 y KM 340 (2 radares). Carcarañá: KM 351 y KM 352,7 (2 radares). Correa: KM 360,1 y KM 362,2 (2 radares). Armstrong: KM 395,6 y KM 396,5 (2 radares).

Ruta nacional 34 (13 radares) San Genaro: KM 86,5 y KM 84,1 (2 radares). Totoras: KM 55,5 (2 radares). Luis Palacios: KM 20,50 y KM 22 (2 radares). San Vicente: KM 169,5 y KM 170,2 (2 radares). Lucio V. López: KM 35,4 (1 radar). Las Bandurrias: KM 110,5 (1 radar). Casas: KM 119,7 (1 radar). San Martín de las Escobas: KM 152,5 (1 radar). Rafaela: KM 216,6 (1 radar).

Ruta nacional 33 (12 radares) Zavalla: KM 773,4 y KM 775,8 (2 radares). Pujato: KM 753,8 y KM 756,1 (2 radares). Firmat: KM 687,5 y KM 685,9 (2 radares). Sancti Spiritu: KM 587 y KM 587,3 (2 radares). Amenábar: KM 567 y KM 567,4 (2 radares). Venado Tuerto: KM 633 (1 radar). Paraje La Rabiola: KM 651,25 (1 radar).

Ruta nacional 8 (7 radares) Venado Tuerto: KM 370,1, KM 371,9 y KM 362,6 (3 radares). Hughes: KM 302,2 (2 radares). Wheelwright: KM 294,3 y KM 295 (2 radares).

Avenida de Circunvalación Rosario - A008 (4 radares) Rosario: KM 18,2, KM 18,3, KM 15,3 y KM 15,5 (4 radares).

Ruta nacional A012 (4 radares) Ricardone: KM 60,4 y KM 62,6 (2 radares). Roldán: KM 44,9 y KM 39,1 (2 radares).

Ruta provincial 18 (6 radares) Santa Teresa: KM 47,6 y KM 46,8 (2 radares). Peyrano: KM 57 (1 radar). Villa Mugueta: KM 48 (1 radar). Álvarez KM 10,8 (1 radar). Coronel Domínguez: KM 18 (1 radar).

Ruta provincial 90 (5 radares) Elortondo: KM 126,9 y KM 127,2 (2 radares). Alcorta: KM 78,1 y KM 76,6 (2 radares). Máximo Paz: KM 68,2 (1 radar).

Ruta provincial 1 (5 radares) Santa Rosa de Calchines: KM 36, KM 38,5 y KM 26,5 (3 radares). San José del Rincón: KM 7,5 y KM 8,5 (2 radares).

Ruta provincial 13 (4 radares) El Trébol: KM 31,8 y KM 35 (2 radares). San Cristóbal: KM 270,9 (1 radar). Estación Clucellas: KM 115,3 (1 radar).

Ruta provincial 70 (4 radares) Esperanza: KM 13,1 e KM 20,1 (2 radares). Bella Italia: KM 70,4 y KM 67,7 (2 radares).

Ruta provincial 93 (4 radares) Firmat: KM 40 (2 radares). Los Quirquinchos: KM 62,9 y KM 64,7 (2 radares).

Ruta nacional a009 (2 radares) Reconquista: KM 9,2 (2 radares).

Ruta nacional 178 (2 radares) Las Parejas: KM 176,7 y KM 179 (2 radares).

Ruta nacional 168 (1 radar) Colastiné: KM 5,2 (1 radar).



radares en funes

Ruta provincial 2 (2 radares) San Cristóbal: KM 200,9 y KM 202,3 (2 radares).

Ruta provincial 4 (2 radares) Elisa: KM 89,2 y KM 90 (2 radares).

Ruta provincial 10 (2 radares) Felicia: KM 200,5 y KM 202,2 (2 radares).

Ruta provincial 14 (2 radares) María Teresa: KM 156,1 y KM 156,9 (2 radares).

Ruta provincial 40-S (2 radares) Reconquista: KM 3,1 (2 radares).

Ruta provincial 64 (2 radares) Coronda: KM 0,95 (2 radares).

Ruta provincial 65 (2 radares) San Genaro: KM 41,5 y KM 42,7 (2 radares).

Ruta provincial 6 (1 radar) Esperanza: KM 68,10 (1 radar).

Ruta provincial 61 (1 radar) San Justo: KM 64,2 (1 radar).

Ruta provincial 80s (1 radar) Progreso: KM 45 (1 radar).

Ruta provincial 91 (1 radar) Totoras: KM 32,9 (1 radar).



Los factores que determinan dónde se ubica un radar

Para establecer los puntos en los que se encuentran estos dispositivos, la APSV realiza un análisis previo a través de su observatorio vial, lo que indica cuáles son los “lugares potencialmente peligrosos”. Por ejemplo, donde se repitieron siniestros viales, donde hay un cruce que puede ser de riesgo, donde hay actividades a la vera de la ruta y donde solicitan intendentes o jefes comunales colocar y medir velocidad en territorio de sus respectivas localidades, según señalan desde la agencia provincial.

Por ello, resaltaron que estas localizaciones de “alto riesgo” son especialmente elegidas, ya que estos controles tienen como “finalidad primordial reducir el número de víctimas previniendo siniestros causados por las maniobras riesgosas”. El secretario subrayó: “Todos los cinemómetros (radares) que están en la provincia tienen un porqué y tenemos experiencia de que al instalar un cinemómetro disminuye absolutamente el riesgo de siniestros”.

La presencia de los radares es fundamental para contribuir con la educación vial de la población, según destacaron desde la APSV, para marcar ciertas “conductas que deberían ser sistemáticas y no ocasionales”. Este sistema debe respetarse “en todo momento” y no solamente ante la presencia consciente de los dispositivos, para promover una “cultura de respeto a las normas” y evitar la pérdida de vidas humanas, que en muchos casos es ocasionada por errores de conducción, mal estado de las rutas o problemas naturales.

“Nosotros tenemos comprobaciones de que en algunos lugares donde no existían los radares, el 50% de los autos pasaba con exceso de velocidad. Son totalmente preventivos de los siniestros viales y es una política de control indispensable”, reveló Torres.

En tanto, el referente remarcó que la provincia quiere que “la gente sepa que se está observando lo que hace” y sostuvo que “no se esconden para hacer multas y recaudar dinero, sino que se busca que el ciudadano conozca que están los radares en todas las rutas, tanto fijos como móviles”.

Multas por exceso de velocidad y recaudación

En particular, los montos de las multas por exceso de velocidad se miden a través de unidades fijas (UF), cuyo precio equivale al 50% del menor precio de venta al público de un litro de nafta especial. Entonces, aumenta el combustible, aumenta el valor de las infracciones. En mayo, el costo de la UF es de $1.114.

Según lo establecido en el Código de Faltas de Tránsito de Santa Fe (ley provincial 13.899), las multas por exceso de velocidad varían según la gravedad de la infracción. Por ejemplo, el conductor que circule en rutas, caminos, autopistas y autovías de la provincia por debajo del mínimo establecido será sancionado con multa de 220 UF, lo que equivale a $245.080.

Ahora bien, si de excesos de velocidad en rutas se habla, los montos de las infracciones son los siguientes: el que circule por encima de la velocidad establecida hasta 10 km/h, deberá pagar con una multa que no supere las 150 UF ($167.100). Si el conductor se excede entre 10 y 20 km/h, la infracción asciende hasta 220 UF ($245.080), y, si lo hace por más de 20 km/h, el ticket asciende a las 300 UF ($334.200).

No obstante, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial expresaron que, en muchos casos, el monto final de la infracción depende del juzgado que evalúe la falta. "Para el juez entra a jugar el antecedente de la persona; si se negó a parar al control, por ejmplo. El juez también tiene facultades para dejar una multa en suspenso si el conductor no tiene antecedentes. Además, no es lo mismo pasar a 90 kilómetros por un lugar con máxima velocidad permitida de 80 que pasar por allí a 130 kilómetros”, sostuvo Torres, titular de la APSV.