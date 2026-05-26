Intensa búsqueda de un hombre de 79 años: encontraron su auto abandonado sobre el Puente Oroño

Carlos María Ezpeleta salió de su casa durante la madrugada y no regresó. Su vehículo apareció abandonado con las balizas encendidas.

La ciudad de Santa Fe se encuentra movilizada por la búsqueda de Carlos María Ezpeleta , un hombre de 79 años que desapareció durante la madrugada de este martes y cuyo automóvil fue encontrado abandonado sobre el Puente Oroño .

Según la información aportada por sus familiares, Ezpeleta salió de su vivienda, ubicada en Llerena al 1600 , entre las 3 y las 5 de la mañana. Desde ese momento no se volvió a tener noticias sobre su paradero.

La preocupación creció cuando su vehículo, un Peugeot 308 gris plata, fue hallado detenido sobre el viaducto en sentido hacia la ciudad de Santa Fe. El automóvil se encontraba sin ocupantes y con las balizas encendidas.

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El auto fue retirado por una grúa

Fuentes policiales indicaron que el vehículo permaneció sobre el puente hasta aproximadamente las 6.20, momento en que una grúa municipal lo retiró para liberar la circulación y trasladarlo al corralón.

Tras conocerse la situación, la familia radicó la correspondiente denuncia de paradero en la Comisaría 1ª, lo que activó un operativo de búsqueda coordinado por las autoridades.

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Intervienen Fiscalía y Prefectura

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, con la participación de Prefectura Naval Argentina y personal policial. Entre las medidas dispuestas, se analiza el registro de cámaras de seguridad de distintos sectores de la ciudad capital y de los accesos al puente para reconstruir los movimientos del hombre antes de su desaparición.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, familiares y allegados solicitaron la colaboración de la comunidad. Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Carlos María Ezpeleta pueden comunicarse al 3424471299, al 911 o dirigirse a la dependencia policial más cercana.