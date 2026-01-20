Uno Santa Fe | Información General | Mirtha Legrand

"¡Saquen esa estatua!": Mirtha Legrand volvió a pedir que retiren su monumento en Villa Cañás

La Chiqui volvió volvió a expresar su incomodidad con el homenaje que su ciudad natal le dedicó hace dos años. Contó que pidió retirarla, pero el intendente se negó porque se convirtió en una atracción para visitantes.

20 de enero 2026 · 17:50hs
Una vez más, la estatua de Mirtha Legrand dio de qué hablar. 

La estatua de Mirtha Legrand en Villa Cañás, su ciudad natal, continúa siendo motivo de debate y comentarios. Otra vez, la propia diva reavivó la discusión cuando contó que le pidió al intendente que la saque pero el mandatario se negó.

Durante su reciente programa de televisión emitido desde Mar del Plata, la reconocida conductora volvió a referirse al homenaje que su pueblo le dedicó con una escultura y que, según ella, no la representa fielmente.

El tema lo sacaron los propios invitados de aquella noche. Damián de Santo contó que visitó la ciudad y habló maravillas. Por su parte, Marcelo Polino no dejó pasar la oportunidad y exclamó: "¡No hablemos del monumento! ¿No lo sacaron ya?".

Ante la pregunta, la Chiqui confirmó, con resignación, que el homenaje sigue ahí. "No, no lo sacaron. Reclamé. Hablé con el intendente que es amigo mío y le dije: sacalo. Pero me dijo «No, viene gente de todos lados a verlo»".

La diva ya había expresado en otras oportunidades su descontento. En varias ocasiones se mostró públicamente disconforme con los rasgos del busto que se hizo en su honor. “No soy yo, me veo rarísima”, dijo en su momento.

Un homenaje polémico

En 2023 y para celebrar los 121 años de Villa Cañás, el municipio inauguró dos estatuas en homenaje a la diva. Ambas fueron hechas por Daniel Melero, oriundo de la ciudad cordobesa de Laboulaye. Pero la polémica se generó en torno a la más grande: Legrand, de cuerpo entero, sentada en un sillón. “Se eligió esa posición porque es la más tradicional, la que más se ve cuando ella está en su canal y en su trabajo”, dijo el artista en su momento.

Apenas se viralizó, la imagen dio mucho que hablar. Incluso la Chiqui fue consultada al respecto en "Polémica en el Bar", el programa de Tinayre. “No me gustó, yo no quiero hablar nada en contra de mi ciudad Villa Cañás y de los cañaseños porque sé que es un esfuerzo el que hicieron, pero evidentemente no es el óvalo de mi cara, no soy yo, me veo rarísima", disparó la actriz.

A raíz de las críticas de la homenajeada, la estatua fue retirada del espacio público. El propio intendente reconoció que Legrand le había manifestado que no le gustaba cómo había quedado y que, por ese motivo, se decidió removerla para hacer ajustes.

En mayo de 2024 la Municipalidad volvió a colocar la estatua en el mismo lugar donde estaba antes. A pesar de los retoques, no convenció a la diva. Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás. Es feo y a mí no me gusta”, sentenció en aquella oportunidad.

“Es feo. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero. El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes. No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes en la boca”, sumó Mirtha entre risas, pero lamentando la situación.

