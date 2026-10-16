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Un trabajador rural murió ahogado cuando movía vacas de una zona inundada en el norte santafesino

El trágico episodio sucedió en Villa Ocampo. La víctima, de 70 años, cayó en medio de una laguna por donde intentaba mover hacienda

16 de octubre 2026 · 11:28hs
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Trágico episodio en Villa Ocampo: falleció un trabajador rural.

Trágico episodio en Villa Ocampo: falleció un trabajador rural.

Un trabajador rural de 70 años murió ahogado mientras intentaba mover hacienda en campo que estaba inundado en Villa Ocampo, en el departamento General Obligado en el norte de la provincia de Santa Fe, por el desborde del río Paraná.

El incidente en el que se reportó la primera víctima fatal en Santa Fe por los efectos de la corriente de El Niño, sucedió este jueves poco después del mediodía, en la zona conocida como El Víbora, un área de bañados ubicada a 15 kilómetros de Villa Ocampo.

LEER MÁS: Efectos de las lluvias en el Paraná: un ingeniero santafesino explicó cómo trabajan las grandes represas ante la crecida

El accidente se habría producido cuando un grupo de trabajadores rurales arriaban animales y en un momento dado Jorge Eliezer Hardy, de 70 años, ingresó a una laguna y desapareció de la superficie.

Cómo rescataron el cuerpo del trabajador

El cuerpo sin vida fue hallado poco después por vecinos de la zona y personal policial que fue convocado al lugar tras el accidente. De inmediato, se le dio intervención al Ministerio Público de la Acusación con sede en Reconquista, al personal de la Policía de Investigaciones y de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo.

Según las primeas informaciones, el estudio de los médicos policiales establecieron que el deceso de Hardy se habría producido por asfixia por inmersión sin violencia y por lo tanto no se realizó autopsia.

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