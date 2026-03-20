En su primera sesión de 2026, el Consejo Superior de la UNL manifestó su preocupación por la falta de aplicación de la Ley 27.795 y ratificó su apoyo al reclamo de docentes y no docentes.

La UNL exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y respalda el reclamo salarial

En su primera sesión del año, el Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) aprobó una declaración en la que expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) , sancionada por el Congreso Nacional y aún sin aplicación efectiva.

El documento también reafirma el respaldo institucional al reclamo salarial de docentes y no docentes , al tiempo que insta al Gobierno nacional a implementar la normativa vigente. “Desde el Consejo Superior de la UNL acompañamos el reclamo por mejores condiciones salariales y presupuestarias”, señalaron.

consejo superior UNL 2026 3 El Consejo Superior de la UNL sesionó por primera vez en este 2026. gentileza

Un reclamo por salarios y presupuesto

Durante la sesión, varios consejeros hicieron uso de la palabra para remarcar la delicada situación que atraviesa el sistema universitario. La rectora Laura Tarabella retomó ese planteo y subrayó la urgencia del contexto.

“Manifestamos nuestra preocupación sobre la necesidad de que la ley de financiamiento universitario se efectivice”, expresó. Además, remarcó el impacto del retraso salarial: “Es necesario que docentes y nodocentes puedan percibir salarios dignos para sostener sus actividades”.

La declaración institucional insiste en la necesidad de una recomposición salarial urgente y adecuada, en un escenario donde la pérdida del poder adquisitivo afecta tanto a docentes como al personal de apoyo.

En ese sentido, desde la UNL remarcaron que no se trata de un reclamo nuevo, sino de la reiteración de un pedido histórico: el cumplimiento de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo como base del funcionamiento democrático.

consejo superior UNL 2026 1 La primera sesión del Consejo Superior de la UNL gentileza

Nueva conformación del Consejo Superior

En el marco de la sesión, también se formalizó la nueva integración del Consejo Superior surgida del proceso electoral 2025. Se aprobaron además las comisiones internas, el cronograma de reuniones para 2026 y el Acta Nº 18 correspondiente al 18 de diciembre de 2025.

Marzo de memoria y reflexión

La rectora Tarabella destacó que esta primera reunión del año se da en un mes atravesado por fechas significativas, como el 8M (Día Internacional de la Mujer) y el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

“El próximo 24 se cumplen 50 años de una de las dictaduras más cruentas que atravesó nuestro país”, señaló. En ese marco, convocó a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a participar de las actividades organizadas por la UNL junto a otras instituciones.

Las propuestas se desarrollarán en articulación con el Gobierno provincial y la Municipalidad de Santa Fe, con el objetivo de mantener vigente la consigna de Memoria, Verdad y Justicia. “Consideramos que el Nunca Más tiene que estar presente”, concluyó la rectora.

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