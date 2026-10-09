Uno Santa Fe | Luis Palacios

Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Correr representa horas de entrenamiento, esfuerzo, constancia y orgullo de representar a su pueblo natal. De esta forma la corredora hace camino al andar

9 de octubre 2026 · 11:18hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño
Luis Palacios: Cristina Villarreal y la historia de correr detrás de un sueño

Hay logros que se miden en tiempos y posiciones. Y hay otros que cuentan una historia mucho más grande. Detrás de cada carrera de Cristina Villarreal hay entrenamiento, esfuerzo, constancia y el orgullo de representar al lugar donde creció: Luis Palacios.

La joven deportista viene construyendo un camino destacado dentro del atletismo santafesino y nacional. Su presente la encuentra compitiendo entre las mejores de su categoría y llevando el nombre de su pueblo a cada competencia.

Un sueño que crece

Uno de sus últimos grandes resultados llegó en el 59.º Campeonato Nacional U18, disputado en Venado Tuerto, donde representó a la provincia de Santa Fe en la prueba de 3000 metros.

Cristina cruzó la meta con un tiempo de 10’ 39”.26 y consiguió el subcampeonato nacional U18, un resultado detrás del cual hay muchas horas de preparación, entrenamiento y dedicación. La medalla se suma a un recorrido que viene construyendo paso a paso, competencia tras competencia.

Entre sus antecedentes se encuentra también el primer puesto obtenido en la primera edición de la Copa Santa Fe, otro resultado que marcó su crecimiento dentro de la disciplina. Correr desde un pueblo.

Detrás de cada resultado existe una historia que no siempre aparece en las clasificaciones.

La preparación

Entrenar, viajar y competir requiere compromiso y organización. Hacerlo desde una pequeña localidad implica, además, recorrer kilómetros y compatibilizar la vida cotidiana con las exigencias de una preparación deportiva cada vez más competitiva. En ese camino, Cristina lleva consigo el nombre de Luis Palacios, una localidad que sigue de cerca sus competencias y celebra cada uno de sus avances.

Su historia también habla de las posibilidades que se abren cuando el talento encuentra constancia y dedicación. De empezar a correr, proponerse nuevas metas y descubrir, carrera tras carrera, hasta dónde se puede llegar.

El subcampeonato nacional representa un nuevo paso en ese recorrido. Todavía le quedan entrenamientos, carreras y muchos kilómetros por delante. Mientras continúa bajando tiempos y buscando nuevos desafíos, la joven atleta ya se ganó un lugar entre las promesas del atletismo.

Luis Palacios carrera correr entrenamiento Atletismo

Lo último

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

Último Momento
Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Estanislao López ya es héroe nacional: el reconocimiento al prócer que marcó la historia de Santa Fe

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió la derogación impulsada por el DNU de Javier Milei

La otra misión de Colón ante Mitre: ser igual de competitivo fuera de Santa Fe

La otra misión de Colón ante Mitre: ser igual de competitivo fuera de Santa Fe

Santa Fe alcanzó en 10 meses el récord histórico de donación de órganos de todo un año

Santa Fe alcanzó en 10 meses el récord histórico de donación de órganos de todo un año

Ovación
Spahn rompió el silencio en Unión: No voy a ser el próximo presidente

Spahn rompió el silencio en Unión: "No voy a ser el próximo presidente"

El Invencible Centro Acuático recibe la final de la Copa Santa Fe de Natación

El Invencible Centro Acuático recibe la final de la Copa Santa Fe de Natación

Fueron reconocidos los campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles

Fueron reconocidos los campeones del Torneo Dos Orillas de juveniles

Villa Carlos Paz recibirá al Sudamericano de Seven masculino y femenino

Villa Carlos Paz recibirá al Sudamericano de Seven masculino y femenino

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Primera Nacional: Tristán Suárez busca quedar con un pie en la gran final por el ascenso

Policiales
Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Dramático momento en Bº Nueva Pompeya: tres policías le salvaron la vida a un bebé que no podía respirar

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Secuestraron 47 aves silvestres en un allanamiento en Arocena por la presunta comercialización ilegal de fauna protegida

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Arroyo Leyes: Gendarmería aprehendió a un mendocino con un arma de guerra y 28 balas

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe